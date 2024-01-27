Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Челси и Астон Вилла сыграли первый матч в нулевую ничью (0:0). Поединок завершился мирным исходом, и назначена переигровка.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле на замену на 77-й минуте и сыграл примерно четверть часа.

Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января

Челси – Астон Вилла – 0:0