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Кубок Англии
Челси
26.01.2024 21:45 – FT 0 : 0
Астон Вилла
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Англия
27 января 2024, 01:41 | Обновлено 27 января 2024, 02:00
22
0

Челси – Астон Вилла – 0:0. Четверть часа для Мудрика. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии

27 января 2024, 01:41 | Обновлено 27 января 2024, 02:00
22
0
Челси – Астон Вилла – 0:0. Четверть часа для Мудрика. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Челси и Астон Вилла сыграли первый матч в нулевую ничью (0:0). Поединок завершился мирным исходом, и назначена переигровка.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле на замену на 77-й минуте и сыграл примерно четверть часа.

Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января

Челси – Астон Вилла – 0:0

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Астон Вилла Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Челси - Астон Вилла видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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