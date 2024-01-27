Кубок Англии
26.01.2024 21:45 – FT 0 : 0
Англия27 января 2024, 01:41 | Обновлено 27 января 2024, 02:00
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Челси – Астон Вилла – 0:0. Четверть часа для Мудрика. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии
27 января 2024, 01:41 | Обновлено 27 января 2024, 02:00
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Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.
Челси и Астон Вилла сыграли первый матч в нулевую ничью (0:0). Поединок завершился мирным исходом, и назначена переигровка.
Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле на замену на 77-й минуте и сыграл примерно четверть часа.
Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января
Челси – Астон Вилла – 0:0
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