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Кубок Англии
Челси
26.01.2024 21:45 - : -
Астон Вилла
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Англия
26 января 2024, 01:43 | Обновлено 26 января 2024, 01:49
84
0

Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии

Поединок состоится 26 января в 21:45 по Киеву

26 января 2024, 01:43 | Обновлено 26 января 2024, 01:49
84
0
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 4-го раунда Кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Челси

Команда уже достаточно четко отдает себе отчет в том, что задачи на сезон выполнить через Премьер-Лигу не получится. Рассматривать текущее место в таблице как прогресс может только самый заядлый оптимист, остальным понятно, что затраты не соответствуют достигнутым результатам, и уж в топ-4 подняться просто не хватит времени. Как-то компенсировать неудачи пытаются через другие форматы. Только во вторник, 23-го января, пенсионеры сыграли ответный полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро. После выездного минимального поражения подопечным Майкла Каррика дома помог автогол Хаусона, но, конечно, сил потратили немало.

Астон Вилла

Клуб с осени позапрошлого года играет под руководством Унаи Эмери. Если при его предшественнике, Стивене Джеррарде, неплохим уровнем считалось просто держаться над опасной зоной, то уже весной получилось подняться на 7-е место в итоговой таблице. В нынешнем сезоне, параллельно с успешными выступлениями в Лиге конференций, виллане зимой поднимались на 2-ю позицию в АПЛ. Правда, были и неудачные поединки: только ничья с Шеффилд Юнайтед и Эвертоном (там случились первые 0:0 для испанца за все время работы в Англии), а с МЮ позволили сопернику превратить 0:2 в победный камбэк. Понятно, что чемпионат и дальше будет в приоритете. И скромный Мидлсбро прошли в прошлом раунде кубка только благодаря единственному голу Кэша на 87-й минуте. Такое впечатление, что просто не хотели усложнить себе расписание еще и необходимостью проводить переигровку.

Статистика личных встреч

Оба поединка прошлого календарного года виллане выиграли. При этом они в обоих случаях ездили в гости в Лондон.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары синих. Но они будут проводить второй поединок за несколько дней, а гости не особенно, кажется, мотивированы кубком. Тут ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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