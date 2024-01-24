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Кубок Англии
Челси
26.01.2024 21:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2024, 19:53 | Обновлено 24 января 2024, 20:03
66
0

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 21:45 матч Кубка Англии

24 января 2024, 19:53 | Обновлено 24 января 2024, 20:03
66
0
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 января, состоится матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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