Кубок Англии
26.01.2024 21:45 - : -
Англия24 января 2024, 19:53 | Обновлено 24 января 2024, 20:03
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Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 21:45 матч Кубка Англии
24 января 2024, 19:53 | Обновлено 24 января 2024, 20:03
66
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В пятницу, 26 января, состоится матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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