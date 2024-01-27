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Заря
26.01.2024 16:30 – FT 0 : 2
Краковия
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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 05:17 | Обновлено 27 января 2024, 05:26
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Юрий КОВАЛЬ: «Мы дали в спарринге сыграть всем футболистам Зари»

Черно-белые провели первый спарринг в 2024 году против польской «Краковии»

27 января 2024, 05:17 | Обновлено 27 января 2024, 05:26
145
0
Юрий КОВАЛЬ: «Мы дали в спарринге сыграть всем футболистам Зари»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о первом спарринге черно-белых в 2024 году против польской «Краковии» (0:2).

– Хочется услышать ваш комментарий по игре. Результат сейчас – не главное?

– Результат – всегда один из главных критериев. Умение бороться до конца в любой ситуации, желание – это всегда важно. Без этих качеств и без воли к победе ничего не получится. Просто сегодня мы дали возможность сыграть всем. Боль даже сыграл весь матч.

Многие ребята, вышедшие на поле во второй половине встречи, не имели игровой практики, по разным причинам, в конце прошлого года. Практически все кроме Мичина не играли длительное время. Есть проблемы в организации игры, психологии. Мы готовимся к возобновлению чемпионата. Смотрим, какие проблемы. Разочарования от результата нет. Есть оценка, а это самое главное сейчас.

Что касается готовности, то мы даже быстрее принимаем форму, чем ожидали. Нет такого, чтобы команда устала. Но и мы не форсируем подготовку. Впереди много матчей. Будем анализировать. Есть моменты по поводу позиций в поле, селекции. Гулько получил микротравму. Также микроповреждения есть и у Батагова. Понимаем, что без травм не бывает на сборах. Они пропустят немногое. Уверены, скоро наберут.

– Давайте немного успокоим болельщиков. Новички будут?

– Да, обязательно. Для того чтобы понимать глубину склада, нужно смотреть на тех, кто у нас есть, к возможностям каждого. Контрольные матчи для того и существуют, чтобы понять – с кем можно дальше работать, а с кем – нет.

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Заря – Краковия – 0:2. Первый спарринг черно-белых. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Краковия Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Юрий Коваль пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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