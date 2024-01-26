В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.

Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

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В стане луганской «Зари» матч против польской «Краковии» спаррингом не считают. Официальный сайт клуба уведомляет, что это будет совместная тренировка.

Клуб «Краковия» из Краково в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 13-е место, имея 21 очко после 19 матчей.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.