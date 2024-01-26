Заря – Краковия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 26 января в 16:30
В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.
Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.
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В стане луганской «Зари» матч против польской «Краковии» спаррингом не считают. Официальный сайт клуба уведомляет, что это будет совместная тренировка.
Клуб «Краковия» из Краково в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 13-е место, имея 21 очко после 19 матчей.
Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.
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