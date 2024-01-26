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Товарищеские матчи
Заря
26.01.2024 16:30 - : -
Краковия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:25 | Обновлено 26 января 2024, 09:28
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0

Заря – Краковия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 26 января в 16:30

26 января 2024, 09:25 | Обновлено 26 января 2024, 09:28
72
0
Заря – Краковия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и клуб «Краковия» из Польши.

Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стане луганской «Зари» матч против польской «Краковии» спаррингом не считают. Официальный сайт клуба уведомляет, что это будет совместная тренировка.

Клуб «Краковия» из Краково в турнирной таблице чемпионата Польши занимает 13-е место, имея 21 очко после 19 матчей.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.

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Источник Sport.ua
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