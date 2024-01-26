Заря проиграла экс-клубу Коноплянки в контрольном матче

В пятницу, 26 января, «Заря» провела первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником луганчан стал бывший клуб Евгения Коноплянки – польская «Краковия».

Подопечные Юрия Коваля так и не смогли забить в ворота соперника, в то же время пропустили в свои два мяча в конце первого и середине второго таймов, в итоге начав программу контрольных матчей в Турции с поражения.

Контрольный матч. 26 января

«Заря» (Луганск) – «Краковия» (Польша) – 0:2

«Заря» (стартовый состав): Сапутин, Джордан, Боль, Бутко, Вантух, Чурко, Мишнев, Кирюханцев, Головкин, Антюх, Герреро.

Голы: Ракоци, 41, Макух, 75.

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Видеообзор матча