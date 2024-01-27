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Товарищеские матчи
Заря
26.01.2024 16:30 – FT 0 : 2
Краковия
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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 04:50 | Обновлено 27 января 2024, 05:27
86
0

Заря – Краковия – 0:2. Первый спарринг черно-белых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

27 января 2024, 04:50 | Обновлено 27 января 2024, 05:27
86
0
Заря – Краковия – 0:2. Первый спарринг черно-белых. Видео голов и обзор
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проиграла первый спарринг на учебно-тренировочном собрании в Турции.

Соперником черно-белых стала польская Краковия (0:2).

Товарищеский матч. 26 января 2024 года.

Заря (Луганск, Украина) – Краковия (Краков, Польша) – 0:2 (0:1)

Голы: Ракощи, 41, Макух, 75.

Заря (1-й тайм): 1. Сапутин, 2. Бутко, 55. Джордан, 3. Боль, 47. Вантух, 20. Чурко, 9. Мишнев, 70. Кирюханцев, 24. Головкин, 7. Антюх, 39. Герреро.

Заря (2-й тайм): 30. Турбаевский, 5. Яцик, 3. Боль, 15. Дришлюк, 8. Хахлев, 22. Мичин, 10. Слесарь, 31. Бенедюк, 16. Волошин, 17. Горбач, 19. Бугай.

Краковия: 13. Мадейский, 4. Ярощинский, 3. Сковгард, 5. Гице, 22. Госконен, 25. Какабадзе, 88. Соколовский, 20. Кнап, 7. Макух, 10. Ракощи, 9. Чельман.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Краковия Заря Луганск учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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