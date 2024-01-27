Заря – Краковия – 0:2. Первый спарринг черно-белых. Видео голов и обзор
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Луганская «Заря» проиграла первый спарринг на учебно-тренировочном собрании в Турции.
Соперником черно-белых стала польская Краковия (0:2).
Товарищеский матч. 26 января 2024 года.
Заря (Луганск, Украина) – Краковия (Краков, Польша) – 0:2 (0:1)
Голы: Ракощи, 41, Макух, 75.
Заря (1-й тайм): 1. Сапутин, 2. Бутко, 55. Джордан, 3. Боль, 47. Вантух, 20. Чурко, 9. Мишнев, 70. Кирюханцев, 24. Головкин, 7. Антюх, 39. Герреро.
Заря (2-й тайм): 30. Турбаевский, 5. Яцик, 3. Боль, 15. Дришлюк, 8. Хахлев, 22. Мичин, 10. Слесарь, 31. Бенедюк, 16. Волошин, 17. Горбач, 19. Бугай.
Краковия: 13. Мадейский, 4. Ярощинский, 3. Сковгард, 5. Гице, 22. Госконен, 25. Какабадзе, 88. Соколовский, 20. Кнап, 7. Макух, 10. Ракощи, 9. Чельман.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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