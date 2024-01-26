Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании

25 января завершился последний матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Севилья» (1:0).

Первым клубом, который пробился в полуфинал турнира стал «Реал» Сосьедад, который в четвертьфинале выиграл у «Сельты» 2:1.

24 января два главных претендента на трофей «Жирона» и «Барселона» неожиданно вылетели из розыгрыша Кубка.

Жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым проиграли в гостях «Мальорке» 2:3.

«Сине-гранатовые» на выезде потерпели поражение от «Атлетик» Бильбао 2:4.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании состоится 26 января в 14:00 по Киеву.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетик – Барселона – 4:2 (д.в.)

Сельта – Реал Сосьедад – 1:2

Мальорка – Жирона – 3:2

Атлетико – Севилья – 1:0

Con estos resultados terminan los cuartos de la #CopaDelRey.



🥰 Una ronda APASIONANTE en la que hemos disfrutado del FÚTBOL más bonito.



Buenas noches, mañana SORTEO de semifinales.



ℹ️ Os dejo información, crónicas, resúmenes y todo aquí: https://t.co/oBVFmsByXt#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/PyGqWmQ9TP — RFEF (@rfef) January 26, 2024

Видеообзор матча Атлетик – Барселона

Видеообзор матча Сельта – Реал Сосьедад

Видеообзор матча Мальорка – Жирона

Видеообзор матча Атлетико – Севилья