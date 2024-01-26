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Испания
26 января 2024, 02:45 | Обновлено 26 января 2024, 03:02
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Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании

За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»

26 января 2024, 02:45 | Обновлено 26 января 2024, 03:02
93
0
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января завершился последний матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Севилья» (1:0).

Первым клубом, который пробился в полуфинал турнира стал «Реал» Сосьедад, который в четвертьфинале выиграл у «Сельты» 2:1.

24 января два главных претендента на трофей «Жирона» и «Барселона» неожиданно вылетели из розыгрыша Кубка.

Жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым проиграли в гостях «Мальорке» 2:3.

«Сине-гранатовые» на выезде потерпели поражение от «Атлетик» Бильбао 2:4.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании состоится 26 января в 14:00 по Киеву.

Кубок Испании. 1/4 финала

  • Атлетик – Барселона – 4:2 (д.в.)
  • Сельта – Реал Сосьедад – 1:2
  • Мальорка – Жирона – 3:2
  • Атлетико – Севилья – 1:0

Видеообзор матча Атлетик – Барселона

Видеообзор матча Сельта – Реал Сосьедад

Видеообзор матча Мальорка – Жирона

Видеообзор матча Атлетико – Севилья

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Источник Sport.ua
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