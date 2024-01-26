Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»
25 января завершился последний матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Севилья» (1:0).
Первым клубом, который пробился в полуфинал турнира стал «Реал» Сосьедад, который в четвертьфинале выиграл у «Сельты» 2:1.
24 января два главных претендента на трофей «Жирона» и «Барселона» неожиданно вылетели из розыгрыша Кубка.
Жиронцы вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым проиграли в гостях «Мальорке» 2:3.
«Сине-гранатовые» на выезде потерпели поражение от «Атлетик» Бильбао 2:4.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании состоится 26 января в 14:00 по Киеву.
Кубок Испании. 1/4 финала
- Атлетик – Барселона – 4:2 (д.в.)
- Сельта – Реал Сосьедад – 1:2
- Мальорка – Жирона – 3:2
- Атлетико – Севилья – 1:0
Con estos resultados terminan los cuartos de la #CopaDelRey.— RFEF (@rfef) January 26, 2024
🥰 Una ronda APASIONANTE en la que hemos disfrutado del FÚTBOL más bonito.
Buenas noches, mañana SORTEO de semifinales.
ℹ️ Os dejo información, crónicas, resúmenes y todo aquí: https://t.co/oBVFmsByXt#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/PyGqWmQ9TP
Видеообзор матча Атлетик – Барселона
Видеообзор матча Сельта – Реал Сосьедад
Видеообзор матча Мальорка – Жирона
Видеообзор матча Атлетико – Севилья
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Ромы» верит в перспективы чемпионата Саудовской Аравии
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возвращении защитника в УПЛ