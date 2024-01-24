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Кубок Испании
Мальорка
24.01.2024 20:30 – FT 3 : 2
Жирона
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Кубок Испании
24 января 2024, 22:34 | Обновлено 24 января 2024, 22:56
3738
20

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону

Каталонцы уступили со счетом 2:3

24 января 2024, 22:34 | Обновлено 24 января 2024, 22:56
3738
20
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (слева)

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа».

Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3. «Мальорка» шокировала лидера Ла Лиги тремя забитыми голами еще в первом тайме. Подопечные Мичела сумели отыграть один гол благодаря точному удару с пенальти Кристиана Стуани, а в конце матча забил Савио с передачи Артема Довбика. Но на большее жиронцы не удосужились и вылетели из Кубка Испании.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Циганков начал этот матч в старте и отыграл 60 минут, а Артем Довбик появился только во втором тайме и отличился ассистом.

Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января

Мальорка – Жирона – 3:2

Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пенальти) - Стуани, 68 (пенальти), Савио, 90+6.

Мальорка: Грейф, Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 65), Дани Родригес (Саму Кошта, 65), Маскарель, Санчес (Морланес, 80), Ларин (Настасич, 71), Пратс (Мурики, 72).

Жирона: Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуту, 46), Блинд, Якобишвили, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 60), Алейш Гарсия, Эррера (Довбик, 46), Мартин (Торре, 73), Цыганков (Порту, 60), Савио, Стуани.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Boodya
Шкода Жирону, але самі винні, перший тайм проспали
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+11
Ярослав 999
Самі винні
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+10
Pavel_i_CO
Перший тайм повністю провалили. Ну що ж, тепер вболіваємо за Жирону і наших хлопців в ЛаЛізі. Ну а Довбика з черговою гольовою передачею 
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+9
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Viktor Shuper
найгірший матч сезону з боку Жирони.
вина тренера в цій поразці найбільша. взагалі незрозуміла тактика на гру. якщо не треба кубок - треба було вилітати раніше і берегти сили на чемпіонат. а так випускай в цьому матчі на початку основу, роби хороший заділ в 1-2 м'ячі і далі грайся собі замінами. а так настільки провального першого тайму з боку однієї команди я давно не пригадую.
Мічел винен на усі 100%. повністю провалив гру. я дуже розчарований, дуже
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+5
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Saar
Може й краще , що програли. Тепер всі сили не чемпіонат.
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+4
Viktor Shuper
у команди і в другому таймі нічого не виходило практично, незважаючи на 2 забиті м'ячі. складається враження ніби хотіли на розслабоні виграти, як планували і Альмерію в чемпіонаті вигравати. і там, і тут - дві повністю провальні гри
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+4
AndiM
Якщо хотіли виграти кубок, то потрібно виставляти стартові склади а не х-нею займатись. І заміняти циганкова на каліку порту в кожному матчі це взагалі хвороба якась . Це нагадує придурковатого тренера аталанти, який як душевно хворий постійно міняв Малиновського і прой@#ував матчі.
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+3
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VARioR
Ну, все-таки, матчі кубку і чемпіонату різні речі. Якщо хотіли, дійсно, зробити акцент на вихід 1/2, то відразу бойовий склад і високий пресинг. Можна було б , принаймні, гру перевести в екстратайм. А так хотіли " економно" зіграти, думаючи про чемпіонат. В неділю непростий виїзд до Сельти, тому всі сили будуть зосереджені на той матч. 
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+2
fifa2020
Нафіг ці кубки здалися, Жироні потрібно боротися за чемпіонство!
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+1
anacreon
Бо не треба було Довбика і Коуту саджати, ніби то якесь несерйозний матч.
Що він Довбика береже, ніби то 32-річний ветеран? Довбик грає по 65-70 хв. При цьому не бігає від бровки до бровки, а товчеться на місці. Він не устає настільки, аби давати йому відпочивати. Він та Коуту мали грати з перших хвилин. А не вийти, коли команда програє три м'ячі і сидить вся у захисті.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
щось так думаю, Барса теж на вихід, аут
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0
Boodya
Але якщо зрівнювати з нашими тренерами, в нас би хер другого нападача випустив
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-1
December 32
Мы долго летели над морем. 
Пусть тебе приснится Пальма де Майорка...
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-4
AK.228
Машину потрібно була раніше випускати 
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-6
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