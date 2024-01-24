Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Каталонцы уступили со счетом 2:3
В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа».
Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3. «Мальорка» шокировала лидера Ла Лиги тремя забитыми голами еще в первом тайме. Подопечные Мичела сумели отыграть один гол благодаря точному удару с пенальти Кристиана Стуани, а в конце матча забил Савио с передачи Артема Довбика. Но на большее жиронцы не удосужились и вылетели из Кубка Испании.
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Циганков начал этот матч в старте и отыграл 60 минут, а Артем Довбик появился только во втором тайме и отличился ассистом.
Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января
Мальорка – Жирона – 3:2
Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пенальти) - Стуани, 68 (пенальти), Савио, 90+6.
Мальорка: Грейф, Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 65), Дани Родригес (Саму Кошта, 65), Маскарель, Санчес (Морланес, 80), Ларин (Настасич, 71), Пратс (Мурики, 72).
Жирона: Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуту, 46), Блинд, Якобишвили, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 60), Алейш Гарсия, Эррера (Довбик, 46), Мартин (Торре, 73), Цыганков (Порту, 60), Савио, Стуани.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) January 24, 2024
⚽️ @CristhianStuani
⚽️ @OficialSavinho
🔴⚪️ #RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/j3mPRI8Kga
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Марко Мрвальевич дал первый комментарий после перехода в ровенский клуб
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об уровне соревнований в соседних странах
вина тренера в цій поразці найбільша. взагалі незрозуміла тактика на гру. якщо не треба кубок - треба було вилітати раніше і берегти сили на чемпіонат. а так випускай в цьому матчі на початку основу, роби хороший заділ в 1-2 м'ячі і далі грайся собі замінами. а так настільки провального першого тайму з боку однієї команди я давно не пригадую.
Мічел винен на усі 100%. повністю провалив гру. я дуже розчарований, дуже
Що він Довбика береже, ніби то 32-річний ветеран? Довбик грає по 65-70 хв. При цьому не бігає від бровки до бровки, а товчеться на місці. Він не устає настільки, аби давати йому відпочивати. Він та Коуту мали грати з перших хвилин. А не вийти, коли команда програє три м'ячі і сидить вся у захисті.
Пусть тебе приснится Пальма де Майорка...