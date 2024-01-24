Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа».

Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3. «Мальорка» шокировала лидера Ла Лиги тремя забитыми голами еще в первом тайме. Подопечные Мичела сумели отыграть один гол благодаря точному удару с пенальти Кристиана Стуани, а в конце матча забил Савио с передачи Артема Довбика. Но на большее жиронцы не удосужились и вылетели из Кубка Испании.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Циганков начал этот матч в старте и отыграл 60 минут, а Артем Довбик появился только во втором тайме и отличился ассистом.

Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января

Мальорка – Жирона – 3:2

Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пенальти) - Стуани, 68 (пенальти), Савио, 90+6.

Мальорка: Грейф, Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 65), Дани Родригес (Саму Кошта, 65), Маскарель, Санчес (Морланес, 80), Ларин (Настасич, 71), Пратс (Мурики, 72).



Жирона: Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуту, 46), Блинд, Якобишвили, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 60), Алейш Гарсия, Эррера (Довбик, 46), Мартин (Торре, 73), Цыганков (Порту, 60), Савио, Стуани.