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Испания
24 января 2024, 23:42 | Обновлено 24 января 2024, 23:59
3315
3

Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании

Каталонцы уступили «Мальорке» и завершили выступление в турнире

24 января 2024, 23:42 | Обновлено 24 января 2024, 23:59
3315
3
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа». Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3.

Наставник каталонского клуба Мичел прокомментировал этот матч.

«Сегодняшняя игра показала, что мы команда, которая может проигрывать, таких клубов сейчас мало, мы не уступали четыре месяца. Но в отличие от поражения «Реалу» этот проигрыш более болезненный, потому что мы не сможем продолжить выступление в турнире. Мы должны теперь хорошо отыграть в Ла Лиге, потому что это наш последний шанс попасть в еврокубки.

У нас отсутствовал сегодня баланс, мы искали варианты доставить мяч к Довбику, но неудачно. Трудности всегда есть, игра была непростой, жаль, что не вышло достичь положительного результата. Против «Сельты» мы постараемся сыграть как можно лучше, чтобы победить», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» сыграет в Ла Лиге против «Сельты» 28 января.

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Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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Комментарии 3
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Ekvato
Гра показала, що рівноцінної заміни основному складу немає майже по жодній позиції. І якщо ще Стуані більш-менш, то інші... Я думав, у Жирони поганий захист, доки не побачив гру запасних гравців. Циганкова чому зняв? Довбика чому не з початку? Він точно хотів виграти цей матч? Бо є сумніви. Це тренерська поразка. У нього в сезоні було багато тренерських перемог, але сьогодні-його вина у результаті
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0
Дані Рохас
Арсенал в прошлом сезоне тоже решил лигу Европы выиграть...
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-1
Дані Рохас
господи та какой кубок, у вас сезон идёт, сейчас трансферный период, усильтесь и думайте о чемпионате, какой Довбик в кубке? Сосредоточтесь
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-1
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