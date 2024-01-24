Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании

В среду, 24 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона». Матч прошел на стадионе «Мальорка Сон Муа». Каталонский клуб уступил в этом матче со счетом 2:3.

Наставник каталонского клуба Мичел прокомментировал этот матч.

«Сегодняшняя игра показала, что мы команда, которая может проигрывать, таких клубов сейчас мало, мы не уступали четыре месяца. Но в отличие от поражения «Реалу» этот проигрыш более болезненный, потому что мы не сможем продолжить выступление в турнире. Мы должны теперь хорошо отыграть в Ла Лиге, потому что это наш последний шанс попасть в еврокубки.

У нас отсутствовал сегодня баланс, мы искали варианты доставить мяч к Довбику, но неудачно. Трудности всегда есть, игра была непростой, жаль, что не вышло достичь положительного результата. Против «Сельты» мы постараемся сыграть как можно лучше, чтобы победить», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» сыграет в Ла Лиге против «Сельты» 28 января.