Мальорка – Жирона – 3:2. Ассист Довбика, вылет из Кубка. Видео голов, обзор
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Вечером 24 января прошел матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором играли «Мальорка» и «Жирона» (3:2).
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Украинец Виктор Цыганков вышел в основе Жироны и сыграл 60 минут, а форвард Артем Довбик появился на поле после перерыва.
Счет открыл Кайл Ларин (21 мин), а затем форвард Мальорки Абдон Пратс оформил дубль (28 и 35 мин).
❗️ ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Мальорки и Жироны
Во втором тайме гости сумели отыграть два гола, но это не спасло их от поражения. На 90+6 минуте Довбик отметился ассистом на Савио.
Мальорка вышла в полуфинал Кубка Испании вслед за Реалом Сосьедад. Еще два полуфиналиста определятся позже.
Кубок Испании
1/4 финала, 24 января
Мальорка – Жирона – 3:2
Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пен) – Стуани, 68 (пен), Савио, 90+6
ГОЛ! 1:0. Кайл Ларин, 21 мин.
ГОЛ! 2:0. Абдон Пратс, 28 мин.
ГОЛ! 3:0. Абдон Пратс, 35 мин (пен)
ГОЛ! 3:1. Стуани, 68 мин (пен).
ГОЛ! 3:2. Савио, 90+6 мин
События матча
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