Кубок Испании
Испания24 января 2024, 20:30 | Обновлено 24 января 2024, 21:20
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Мальорка – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 20:30 матч Кубка Испании
24 января 2024, 20:30 | Обновлено 24 января 2024, 21:20
5724
61
В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 6-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря голу и ассисту Артема Довбика одержала победу со счетом 5:3.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
События матча
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
67’
Антонио Раильо (Мальорка) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдон Пратс (Мальорка).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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П ля, так дрючили вчора друг дружку, що навіть гру Мудрика пропустили.