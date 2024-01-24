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  4. Мальорка – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Мальорка
24.01.2024 20:30 – 71 3 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 января 2024, 20:30 | Обновлено 24 января 2024, 21:20
5724
61

Мальорка – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 20:30 матч Кубка Испании

24 января 2024, 20:30 | Обновлено 24 января 2024, 21:20
5724
61
Мальорка – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 6-го тура Ла Лиги «Жирона» благодаря голу и ассисту Артема Довбика одержала победу со счетом 5:3.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
67’
Антонио Раильо (Мальорка) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдон Пратс (Мальорка).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 61
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samird
Поки що грають тільки Савіо та Циганков. Всі інші просто жах - вийшли дир-дир покатати. Дуже добре спрацьовує тактика фолу (як дрібного, так і не дуже) від Мальйорки. Та й залітає в балеарців все, що можна та не можна. Сьогодні все проти Жирони - шансів в них відверто небагато.
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+4
Boodya
Випускайте кракена (Довбика)
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+3
Boodya
Мдааа
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+2
Viktor Shuper
знову на розслабоні вийшли, як проти Альмерії було
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+2
Viktor Shuper
їм треба чіплятися за кубок обов'язково. Реал вилетів, зайшли далеко, треба постаратися виграти кубок
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+2
Boodya
Тиснуть поки Жирону, побачимо, що далі буде
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+2
Remark
Опа на! Антоніну Карлівну та Запасного тут довгий час не було. І синхронно двоє з'явились, голубки. 
П ля, так дрючили вчора друг дружку, що навіть гру Мудрика пропустили.
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
молодой еврогрузин очень слаб в силовой борьбе
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+1
Sergio
Вітання тренерському штабу, Жирона виявилась абсолютно неготова до максимально жорсткого і щільного футболу запропонованого Мальоркою. Ну і позиційні провали у обороні з молодим даруванням Анталем, у якого швидкість як у Блінда, тільки Блінд на років 20 старше)
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Volodymyr Shevchenko
Нех тут смотреть, слили кубок, смотрим унион)
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+1
ALM
Якщо Жироні потрібен цей матч, треба випускати Довбня.
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+1
Viktor Shuper
якщо зливають кубок, то це мега-тупо. далеко зайшли, потрібно було боротися і старатися виграти кубок 
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+1
Viktor Shuper
дуже розчарований, таке відчуття що однією ногою думали зможуть виграти. знову завтик Мічела походу
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+1
Viktor Shuper
я в ахуї, це якесь позорище. як так можна летіти?
Ответить
+1
Viktor Shuper
ля, вже 2:0! ну як так?
Ответить
+1
Boodya
Таке враження, що не хотять
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+1
Remark
Поки все логічно, по грі.
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+1
Remark
Трубін вже пропустив. І знов від команди на перемогу якої буки давали коф 12.
Ответить
0
Remark
Опа на! Жирона першу палку Антоніні Карлівні кинула.
Ответить
0
Remark
Вийшла машина!
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0
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