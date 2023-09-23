Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Еще один результативный матч команды
«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Мальорку» со счетом 5:3 и с 16 очками поднялась на первое место, однако «Реал» и «Барселона» еще сыграют свой поединок 6-го тура.
В составе хозяев гол с пенальти и результативную передачу оформил Артем Довбик. Украинский форвард в Ла Лиге теперь имеет два точных удара и два ассиста.
Виктор Цыганков сыграл не так удачно. Уже на старте встречи хавбек подыграл себе рукой в своей штрафной и привез пенальти, который соперник реализовал. Оба украинца покинули поле на 62-й минуте.
Чемпионат Испании. 6-й тур
Жирона - Мальорка 5:3
Голы: Лопес, 26, Довбик, 33 (с пен), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 - Мурики, 4 (с пен), Абдон, 88, 90+5
Гол Довбика
События матча
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в атаку летят как на крыльях
але захист не на висоті.
гра з грандами розставить все по містам. головне щоб Жирона після них не посипалась.
p.s. хороші показники дебюту Довбика: 2+2