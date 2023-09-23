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  4. Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Чемпионат Испании
Жирона
23.09.2023 15:00 – FT 5 : 3
Мальорка
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Испания
23 сентября 2023, 17:03 |
2745
11

Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги

Еще один результативный матч команды

23 сентября 2023, 17:03 |
2745
11
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Мальорку» со счетом 5:3 и с 16 очками поднялась на первое место, однако «Реал» и «Барселона» еще сыграют свой поединок 6-го тура.

В составе хозяев гол с пенальти и результативную передачу оформил Артем Довбик. Украинский форвард в Ла Лиге теперь имеет два точных удара и два ассиста.

Виктор Цыганков сыграл не так удачно. Уже на старте встречи хавбек подыграл себе рукой в своей штрафной и привез пенальти, который соперник реализовал. Оба украинца покинули поле на 62-й минуте.

Чемпионат Испании. 6-й тур

Жирона - Мальорка 5:3
Голы: Лопес, 26, Довбик, 33 (с пен), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 - Мурики, 4 (с пен), Абдон, 88, 90+5

Гол Довбика

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
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Жирона Мальорка чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Gargantua
прикольная команда
в атаку летят как на крыльях
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+6
Burevestnik
атакувальна ланка в Жироні дуже хороша, 
але захист не на висоті.
гра з грандами розставить все по містам.  головне  щоб Жирона після них не посипалась.
p.s.  хороші показники дебюту Довбика:  2+2                    
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+4
Тарік1994
Команда вогонь, Мічел дуже цікавий тренер, але з його тактичними перестановками Циганков не те що відходить на другий і третій план, але й може втратити основу враховуючи, як його постійно стало рано замінювати. Якщо на лівому фланзі шикарний Савіо тримає ширину та постійно отримує простір і ізоляції проти захисників то Циганкова запихують у вузький простір між лініями де тримає ширину і простір Коуто (або інший фулбек), який класно возить м'яч, але дуже тупий у пасах та капець егоїстичний - забирає м'ячі у Віктора з під носу і не віддає очевидних пасів. Як наслідок Віктор найменш результативний гравець атаки на початку сезону бо грає багато без м'яча та отримує майже тільки під тиском та в оточенні 
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+4
⬆️
Они и были в лидерах, но это же не значит что первое  место в кармане.   Слово за Барсой и Реалом.)
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+3
Tasha19
Жирано трохи нагадує Аталанту пару років тому, так само весело в атаку грали.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
Жора идёт за чемпионством)
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+2
Тарік1994
Тактично Віктор досі важливий, бо це створює як раз можливість для такої гри. Але тому наскільки я люблю таких тактичних гіків та гонорових тренерів як Мічел, настільки вони і бісять бо часто приносять в жертву своїм тактичним задумкам гравців. 
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+2
Саша Зардунов
Дай боже мушку не сбить
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+1
OKs100
Жирона - лидер Ла Лиги и поборется за победу с Барселоной и Реал Мадридом.
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+1
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