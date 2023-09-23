Испания23 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 18:56
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Жирона – Мальорка – 5:3. Команда Цыганкова и Довбика лидирует. Обзор матча
Еще один яркий матч команды
23 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 18:56
2367
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«Жирона» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграла «Мальорку» со счетом 5:3. Форвард Артем Довбик забил гол с пенальти и оформил результативную передачу. Артем, как и Виктор Цыганков, вышел в старте и провел на поле 62 минуты.
Что касается команды Мичела, то она в шести встречах сумела забить 16 голов и до матчей конкурентов лидирует в Ла Лиге.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
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