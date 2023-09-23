«Жирона» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграла «Мальорку» со счетом 5:3. Форвард Артем Довбик забил гол с пенальти и оформил результативную передачу. Артем, как и Виктор Цыганков, вышел в старте и провел на поле 62 минуты.

Что касается команды Мичела, то она в шести встречах сумела забить 16 голов и до матчей конкурентов лидирует в Ла Лиге.

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