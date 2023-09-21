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Чемпионат Испании
Жирона
23.09.2023 15:00 - : -
Мальорка
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Испания
21 сентября 2023, 16:36 |
177
0

Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября в 15:00 по Киеву

21 сентября 2023, 16:36 |
177
0
Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября на «Монтиливи» пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Мальоркой». Старт поединка намечен на 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Клуб продолжает вторую попытку закрепиться в Ла Лиге Испании. В 2017-2019 получилось продержаться 2 года кряду дебютанту. Но сейчас, похоже, этого будет мало. Сейчас жирондинцы выглядят очень солидно. Они и прошлую темпораду, первую после возвращения из Сегунды, провели достойно, финишировав в верхней части турнирной таблицы, на десятой позиции, и летом получилось неплохо укрепиться. Помним, что этот проект входит в ту же структуру, что и сам Манчестер Сити. Новый чемпионат подопечные Мичела Санчеса начали с того, что за счет новичка, Довбика, вырвали ничью на поле Реала Сосьедад, участника Лиги чемпионов. А потом были победы, что позволили подняться в группу лидеров - против Хетафе, Севильи и Лас-Пальмас, и, в прошлом туре, Гранадой.

Мальорка

Команда считалась футбольным лифтом между парой высших дивизионов Испании. И после очередного повышения в классе все шло к очередному падению в Сегунду. Но очень вовремя, весной 2022-го, на тренерском посту появился Хавьер Агирре. Мексиканец взялся за почти безнадежную задачу, насчет выживания аутсайдера - и успел справиться. А в следующем сезоне бермельонес смогли прибавить, поднявшись в верхнюю часть турнирной таблице - закончили девятыми. Новый старт получился не лучшим, в первых четырех поединках поровну было ничьих (с Лас-Пальмас и Атлетиком) и поражений (с Вильярреалом и Гранадой). И только после паузы на матчи сборных, в прошлом туре, вышло взять первую в чемпионате победу. За счет единственного Мурики на 85-й минуте удалось обыграть в Виго Сельту.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны наконец-то сыграли на уровне Примеры. И лучше получилось у Жироны: ничья на выезде и победа дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новый успех гостей. Ставим на то, что тут будет новая победа Жироны (коэффициент - 1,92).

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Источник Sport.ua
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