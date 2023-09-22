Испания22 сентября 2023, 09:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 09:21
149
0
Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Ла Лиги 23 сентября в 15:00
22 сентября 2023, 09:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 09:21
149
0
23 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Мальорка».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли» в Жироне.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2023, 00:21 1
21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира
Футбол | 21 сентября 2023, 14:20 29
Лучший друг Артема Милевского продолжил историю Евгения Селезнева
Футбол | 21.09.2023, 11:46
Футбол | 22.09.2023, 07:47
Футбол | 22.09.2023, 03:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.09.2023, 12:27 12
21.09.2023, 18:41 16
20.09.2023, 11:41
21.09.2023, 00:42 5
21.09.2023, 23:56 46
20.09.2023, 11:19 15
21.09.2023, 00:04 9
20.09.2023, 14:14 16