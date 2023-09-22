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Чемпионат Испании
Жирона
23.09.2023 15:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 сентября 2023, 09:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 09:21
149
0

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Ла Лиги 23 сентября в 15:00

22 сентября 2023, 09:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 09:21
149
0
Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Мальорка».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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