23 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Мальорка».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция