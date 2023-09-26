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  4. МИЧЕЛ: «Цель Жироны не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Испания
26 сентября 2023, 14:48 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:07
1863
6

МИЧЕЛ: «Цель Жироны не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»

Наставник «Жироны» после удачного старта команды назвал цели на сезон

26 сентября 2023, 14:48 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:07
1863
6
МИЧЕЛ: «Цель Жироны не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
ФК Жирона. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел, после удачного старта команды в Ла Лиге озвучил основные цели команды на сезон.

«Еще рано думать о еврокубках после шести сыгранных туров. Наша основная цель – остаться в Ла лиге. Наша команда играет исключительно хорошо, и игроки демонстрируют выдающуюся игру.

Да, ожидания после такого старта сейчас от команды высокие, но не стоит заглядывать вперед», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сейчас занимает второе место в чемпионате Испании. В последнем туре благодаря голу и ассисту украинца «Жирона» победила «Мальорку» со счетом 5:3.

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Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Estadio Deportivo
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Serhii P.
Ця людина - реаліст. А то дехто вже кричить, що "Жирона" за чемпіонство буде боротися
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+2
coba777
Ой, лукавить)))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Красава,  туши пожар журналюг
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+1
luceorius
 Перефразовуючи відоме прислів'я, слова Мічела можна трактувати, як "погана міна при хорошій грі."
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0
AK.228
ЛЧ 
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0
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