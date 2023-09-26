МИЧЕЛ: «Цель Жироны не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Наставник «Жироны» после удачного старта команды назвал цели на сезон
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел, после удачного старта команды в Ла Лиге озвучил основные цели команды на сезон.
«Еще рано думать о еврокубках после шести сыгранных туров. Наша основная цель – остаться в Ла лиге. Наша команда играет исключительно хорошо, и игроки демонстрируют выдающуюся игру.
Да, ожидания после такого старта сейчас от команды высокие, но не стоит заглядывать вперед», – сказал Мичел.
Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сейчас занимает второе место в чемпионате Испании. В последнем туре благодаря голу и ассисту украинца «Жирона» победила «Мальорку» со счетом 5:3.
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