МИЧЕЛ: «Цель Жироны не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел, после удачного старта команды в Ла Лиге озвучил основные цели команды на сезон.

«Еще рано думать о еврокубках после шести сыгранных туров. Наша основная цель – остаться в Ла лиге. Наша команда играет исключительно хорошо, и игроки демонстрируют выдающуюся игру.

Да, ожидания после такого старта сейчас от команды высокие, но не стоит заглядывать вперед», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сейчас занимает второе место в чемпионате Испании. В последнем туре благодаря голу и ассисту украинца «Жирона» победила «Мальорку» со счетом 5:3.