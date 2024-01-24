Кубок Испании
23.01.2024 22:30 – FT 1 : 2
Испания24 января 2024, 00:39 | Обновлено 24 января 2024, 01:24
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Реал Сосьедад справился с Сельтой и вышел в полуфинал Кубка Испании
Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 и 25 января
24 января 2024, 00:39 | Обновлено 24 января 2024, 01:24
130
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Вечером 23 января прошел матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались Сельта и Реал Сосьедад.
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Реал Сосьедад справился с Сельтой (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Испании.
Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).
Кубок Испании
1/4 финала, 23 января
Сельта – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: де ла Торре, 90+2 – Оярсабаль, 2, Бекер, 66
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лука де ла Торре (Сельта).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Реал Сосьедад).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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