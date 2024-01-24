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Кубок Испании
Сельта
23.01.2024 22:30 – FT 1 : 2
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 января 2024, 00:39 | Обновлено 24 января 2024, 01:24
130
1

Реал Сосьедад справился с Сельтой и вышел в полуфинал Кубка Испании

Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 и 25 января

24 января 2024, 00:39 | Обновлено 24 января 2024, 01:24
130
1
Реал Сосьедад справился с Сельтой и вышел в полуфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером ​23 января прошел матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались Сельта и Реал Сосьедад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Реал Сосьедад справился с Сельтой (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Испании.

Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).

Кубок Испании

1/4 финала, 23 января

Сельта – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: де ла Торре, 90+2 – Оярсабаль, 2, Бекер, 66

Видео голов и обзор матча

​Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лука де ла Торре (Сельта).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Реал Сосьедад).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
"Сосьєдад" захаряна, пабєділ "Сельту".Так на болотах 404 озвучили цю пабєду, вважаючи цього футбольора звяздой всєя "Водокачки-404".
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