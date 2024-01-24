Реал Сосьедад справился с Сельтой и вышел в полуфинал Кубка Испании

Вечером ​23 января прошел матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались Сельта и Реал Сосьедад.

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Реал Сосьедад справился с Сельтой (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Испании.

Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).

Кубок Испании

1/4 финала, 23 января

Сельта – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: де ла Торре, 90+2 – Оярсабаль, 2, Бекер, 66

Видео голов и обзор матча

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