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Кубок Испании
Сельта
23.01.2024 22:30 – 37 0 : 1
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 января 2024, 22:30 | Обновлено 23 января 2024, 22:39
66
0

Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 января в 22:30 матч 1/4 финала Кубка Испании

23 января 2024, 22:30 | Обновлено 23 января 2024, 22:39
66
0
Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Реал Сосьедад

23 января в 22:00 проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются Сельта и Реал Сосьедад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).

Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Кубок Испании по футболу Сельта Реал Сосьедад смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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