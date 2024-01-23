23 января в 22:00 проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются Сельта и Реал Сосьедад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).

Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы