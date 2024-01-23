Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 января в 22:30 матч 1/4 финала Кубка Испании
23 января в 22:00 проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются Сельта и Реал Сосьедад.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Другие матчи 1/4 финала пройдут 24 января (Мальорка – Жирона, Атлетик Б – Барселона) и 25 января (Атлетико М – Севилья).
Сельта – Реал Сосьедад. Четвертьфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы
📋✅ O noso 𝗫𝗜 🆚 @RealSociedad!#CeltaRealSociedad ⋄ #CopaDelRey pic.twitter.com/4VSS48DMVg— RC Celta (@RCCelta) January 23, 2024
📋 ¡La 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 de la Real 🆚 @RCCelta!#WeareReal pic.twitter.com/MPb1qSr2Fi— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 23, 2024
События матча
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