Барселона вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику в овертайме
В матче 1/4 финала Копа дель Рэй было забито шесть голов
В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» в Бильбао победил «Барселону» со счетом 4:2.
Горка Гурусета на 1-й минуте открыл счет для хозяев. Гости ответили дуплетом – отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.
После перерыва баски отыгрались, забил Ойан Сансет (2:2), и были назначены овертаймы.
Форвард хозяев поля Иньяки Уильямс забил 3-й гол, а затем ассистировал своему брату Нико Уильямс (4:2).
«Атлетик» Бильбао вышел в 1/2 финала. Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка».
В матче между «Атлетико» Мадрид и «Севильей» 25 января определится последний полуфиналист.
Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января
Атлетик Бильбао – Барселона – 4:2 (д.в.)
Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, Иньяки Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 – Левандовски, 26, Ямал, 32
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