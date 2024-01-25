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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
24.01.2024 22:30 – FT 4 : 2
Барселона
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Испания
25 января 2024, 01:10 | Обновлено 25 января 2024, 02:27
381
1

Барселона вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику в овертайме

В матче 1/4 финала Копа дель Рэй было забито шесть голов

25 января 2024, 01:10 | Обновлено 25 января 2024, 02:27
381
1
Барселона вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» в Бильбао победил «Барселону» со счетом 4:2.

Горка Гурусета на 1-й минуте открыл счет для хозяев. Гости ответили дуплетом – отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

После перерыва баски отыгрались, забил Ойан Сансет (2:2), и были назначены овертаймы.

Форвард хозяев поля Иньяки Уильямс забил 3-й гол, а затем ассистировал своему брату Нико Уильямс (4:2).

«Атлетик» Бильбао вышел в 1/2 финала. Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

В матче между «Атлетико» Мадрид и «Севильей» 25 января определится последний полуфиналист.

Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января

Атлетик Бильбао – Барселона – 4:2 (д.в.)

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, Иньяки Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 – Левандовски, 26, Ямал, 32

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

120’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
105’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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Барселона Атлетик Бильбао Кубок Испании по футболу Атлетик - Барселона Ойан Сансет Горка Гурусета Ламин Ямал Роберт Левандовски Иньяки Уильямс Нико Уильямс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Я би сказав, закономірно. Барса за звичаєм возила м'ячик, а Атлетик усю гру трішки возив Барсу. Барса своє реалізувала на майстерності, але баски таки дотисли. Ін'які вчасно вилетів із КАН ;)
Взагалі, не каталонський день.
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