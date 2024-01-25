Барселона вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику в овертайме

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» в Бильбао победил «Барселону» со счетом 4:2.

Горка Гурусета на 1-й минуте открыл счет для хозяев. Гости ответили дуплетом – отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

После перерыва баски отыгрались, забил Ойан Сансет (2:2), и были назначены овертаймы.

Форвард хозяев поля Иньяки Уильямс забил 3-й гол, а затем ассистировал своему брату Нико Уильямс (4:2).

«Атлетик» Бильбао вышел в 1/2 финала. Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

В матче между «Атлетико» Мадрид и «Севильей» 25 января определится последний полуфиналист.

Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января

Атлетик Бильбао – Барселона – 4:2 (д.в.)

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, Иньяки Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 – Левандовски, 26, Ямал, 32

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