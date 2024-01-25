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Испания
25 января 2024, 02:54 | Обновлено 25 января 2024, 03:47
131
0

ХАВИ: «Мы боролись против команды, которая очень сильна дома»

Наставник «Барселоны» посетовал, что команде не повезло со жребием

25 января 2024, 02:54 | Обновлено 25 января 2024, 03:47
131
0
ХАВИ: «Мы боролись против команды, которая очень сильна дома»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави подбил итоги матча с «Атлетиком». «Блаугранас» в Бильбао уступили местному клубу в дополнительное время в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.

Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.

Я спокоен. Еще остались самые важные турниры», – сказал главный тренер «Барселоны».

В чемпионате Испании «Барселона» идет на третьем месте - 44 очка за 20 матчей. В Лиге чемпионов команда Хави сыграет с «Наполи» в 1/8 финала.

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Источник Marca
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