ХАВИ: «Мы боролись против команды, которая очень сильна дома»

Наставник «Барселоны» Хави подбил итоги матча с «Атлетиком». «Блаугранас» в Бильбао уступили местному клубу в дополнительное время в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Мы пытались. Думаю, мы хорошо боролись против великолепной команды, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что с точки зрения соперника нам не повезло с жеребьевкой. У Ламина был шанс забить победный гол. Мы можем гордиться тем, что старались.

Мы старались и уходим с высоко поднятыми головами, ведь мы боролись при помощи молодых игроков.

Я спокоен. Еще остались самые важные турниры», – сказал главный тренер «Барселоны».

В чемпионате Испании «Барселона» идет на третьем месте - 44 очка за 20 матчей. В Лиге чемпионов команда Хави сыграет с «Наполи» в 1/8 финала.