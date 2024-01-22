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Испания
22 января 2024, 01:26 | Обновлено 22 января 2024, 01:38
23
0

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 22:30 матч Кубка Испании

22 января 2024, 01:26 | Обновлено 22 января 2024, 01:38
23
0
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Барселона

В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Барселона». Матч состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 10-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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