Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 22:30 матч Кубка Испании
В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Барселона». Матч состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 10-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора
Тарас решил ничего кардинально не менять и, очевидно, прийти к завершению карьеры в стане «горняков»