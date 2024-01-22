В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Барселона». Матч состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.

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Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках 10-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция