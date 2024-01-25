Атлетик Б – Барселона – 4:2 (д.в.) Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» в Бильбао победил «Барселону» со счетом 4:2.

Горка Гурусета на 1-й минуте открыл счет для хозяев. Гости ответили дуплетом – отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал. После перерыва баски отыгрались, забил Ойан Сансет (2:2), и были назначены овертаймы.

Форвард хозяев поля Иньяки Уильямс забил 3-й гол, а затем ассистировал своему брату Нико Уильямс (4:2). «Атлетик» Бильбао вышел в 1/2 финала.

Кубок Испании. 1/4 финала, 24 января

Атлетик Бильбао – Барселона – 4:2 (д.в.)

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, Иньяки Уильямс, 105+2, Нико Уильямс, 120+1 – Левандовски, 26, Ямал, 32

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гурусета, 1 мин.

ГОЛ! 1:1. Левандовски, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Ямал, 32 мин.

ГОЛ! 2:2. Сансет, 49 мин.

ГОЛ! 3:2. Иньяки Уильямс, 105+2 мин.

ГОЛ! 4:2. Нико Уильямс, 120+1 мин.