Кубок Испании
25.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Кубок Испании26 января 2024, 00:06 | Обновлено 26 января 2024, 02:24
194
0
Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью
Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал
26 января 2024, 00:06 | Обновлено 26 января 2024, 02:24
194
0
Последним полуфиналистом Кубка Испании сезона 2023/2024 стал «Атлетико» Мадрид. Команда Диего Симеоне минимально обыграла «Севилью» благодаря голу Мемфиса Депая.
Кубок Испании. 1/4 финала
Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0
Гол: Депай 79
На 26-й минуте Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид) не реализовал пенальти.
Вчера в полуфинал вышел «Атлетик» Бильбао, который в овертайме выбил из турнира «Барселону». Также в полуфинале сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка», который обыграли «Сельту» и «Жирону» соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 января 2024, 20:15 1
Команда Вернидуба оформила два гола
Теннис | 25 января 2024, 14:50 0
Американка не смогла обыграть Арину Соболенко в Мельбурне
Футбол | 25.01.2024, 20:03
Теннис | 25.01.2024, 14:40
Футбол | 25.01.2024, 10:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2024, 19:44 11
25.01.2024, 11:35 7
24.01.2024, 04:40 111
25.01.2024, 12:29 20
24.01.2024, 04:06 25
24.01.2024, 06:10 2
24.01.2024, 14:27 5
25.01.2024, 00:43 4