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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
25.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Севилья
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Кубок Испании
26 января 2024, 00:06 | Обновлено 26 января 2024, 02:24
194
0

Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью

Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал

26 января 2024, 00:06 | Обновлено 26 января 2024, 02:24
194
0
Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью
ФК Атлетико Мадрид

Последним полуфиналистом Кубка Испании сезона 2023/2024 стал «Атлетико» Мадрид. Команда Диего Симеоне минимально обыграла «Севилью» благодаря голу Мемфиса Депая.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0
Гол: Депай 79

На 26-й минуте Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид) не реализовал пенальти.

Вчера в полуфинал вышел «Атлетик» Бильбао, который в овертайме выбил из турнира «Барселону». Также в полуфинале сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка», который обыграли «Сельту» и «Жирону» соответственно.

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Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико Мадрид Севилья Кубок Испании по футболу Мемфис Депай
Источник Sport.ua
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