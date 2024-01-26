Кубок Испании
25.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Испания26 января 2024, 02:28 |
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Атлетико – Севилья – 1:0. Как забил Депай на 79-й минуте. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании
26 января 2024, 02:28 |
49
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25 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «матрасников».
Единственный гол на 79-й минуте забил Мемфис Депай.
Кубок Испании. 1/4 финала
Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0
Гол: Депай 79
Видео гола и обзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
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