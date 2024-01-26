25 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Атлетико» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «матрасников».

Единственный гол на 79-й минуте забил Мемфис Депай.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0



Гол: Депай 79

Видео гола и обзор матча: