Атлетико Мадрид

Кубок Испании
25.01.2024 22:00 - : -
Кубок Испании25 января 2024, 20:33 |
55
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Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 22:00 матч Кубка Испании
25 января 2024, 20:33 |
55
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В четверг, 25 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» и «Севилья».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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