Атлетико Мадрид

В четверг, 25 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» и «Севилья».

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Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция