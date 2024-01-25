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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
25.01.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
25 января 2024, 20:33 |
55
0

Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 22:00 матч Кубка Испании

25 января 2024, 20:33 |
55
0
Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Севилья

В четверг, 25 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетико» и «Севилья».

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Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико – Севилья. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетико Мадрид Атлетико - Севилья Севилья смотреть онлайн Кубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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