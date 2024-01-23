Австралия, Узбекистан и Сирия вышли в 1/8 финала Кубка Азии
В 3-м туре Узбекистан сыграл вничью с Австралией, Сирия победила Индию
23 января в Катаре соcтоялись матчи 3-го тура в группе B Кубка Азии.
Сборная Узбекистана сыграла вничью с Австралией (1:1). В конце первого тайма Мартин Бойл с пенальти открыл счет для Австралии. На 78-й минуте Азизбек Тургунбаев из Узбекистана сравнял счет.
В другом матче сборная Сирия обыграла команду Индии (1:0). Единственный в матче гол забил форвард Омар Харбин на 76-й минуте.
В 1/8 финала Кубка Азии вышли: Австралия (7 очков), Узбекистан (5) и Сирия (4). А вот Индия зачетных пунктов не набрала и выбыла из турнира.
Кубок Азии. Группа B
3-й тур 23 января
Австралия – Узбекистан – 1:1
Голы: Мартин Бойл, 45+1 (пен) – Тургунбаев, 78
Сирия – Индия – 1:0
Гол: Омар Харбин, 76
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