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Кубок Азии
Сирия
23.01.2024 13:30 – FT 1 : 0
Индия
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Кубок Азии
23 января 2024, 16:23 |
302
0

Австралия, Узбекистан и Сирия вышли в 1/8 финала Кубка Азии

В 3-м туре Узбекистан сыграл вничью с Австралией, Сирия победила Индию

23 января 2024, 16:23 |
302
0
Австралия, Узбекистан и Сирия вышли в 1/8 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в Катаре соcтоялись матчи 3-го тура в группе B Кубка Азии.

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Австралией (1:1). В конце первого тайма Мартин Бойл с пенальти открыл счет для Австралии. На 78-й минуте Азизбек Тургунбаев из Узбекистана сравнял счет.

В другом матче сборная Сирия обыграла команду Индии (1:0). Единственный в матче гол забил форвард Омар Харбин на 76-й минуте.

В 1/8 финала Кубка Азии вышли: Австралия (7 очков), Узбекистан (5) и Сирия (4). А вот Индия зачетных пунктов не набрала и выбыла из турнира.

Кубок Азии. Группа B

3-й тур 23 января

Австралия – Узбекистан – 1:1

Голы: Мартин Бойл, 45+1 (пен) – Тургунбаев, 78

Сирия – Индия – 1:0

Гол: Омар Харбин, 76

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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