Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австралия – Узбекистан. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии
Кубок Азии
Австралия
23.01.2024 13:30 - : -
Узбекистан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
23 января 2024, 07:51 | Обновлено 23 января 2024, 08:10
285
0

Австралия – Узбекистан. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии

Поединок состоится 23 января в 13:30 по Киеву

23 января 2024, 07:51 | Обновлено 23 января 2024, 08:10
285
0
Австралия – Узбекистан. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января на «Халифа» пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором Австралия встретится с Узбекистаном. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Австралия

Команда уникальна: она становилась лучшей в двух разных конференциях. Но секрет прост: соккеруз надоела Океания с ее почти нулевой конкуренцией, и они перебрались в Азию. И там успели стать обладателем регионального Кубка, правда, в 2015-м, когда принимали турнир на своих полях. Но о стабильном классе сборной говорит то, что она продолжила постоянно ездить на чемпионат мира. И в Катаре повторила максимальный свой результат, снова выйдя из группы. Сейчас у Грэма Арнольда, пожалуй, нет звезд уровня Кэхилла или Кьюэлла. Но все равно коллектив котируется достаточно высоко. И новый Кубок Азии он начал солидно, с гроссмейстерских 2-0 против Индии - правда, та продержалась более тайма. А с Сирией все и вовсе свелось к единственному голу Ирвайна.

Узбекистан

Сборная может считаться представителем второго эшелона футбола Азии. Она так и не пробилась ни разу на чемпионаты мира (хотя пару раз шансы были вполне реальными). Но при этом постоянно играет на континентальном кубке, и, начиная с 2004-го, обязательно выходит из группы. Максимальным результатов для белых волков был полуфинал, здесь же, в Катаре, в 2011-м году. А худшим стал крайний кубок, когда все закончилось уже в 1/8. Сейчас собран неплохой состав, но Сирии, с которой работает бывший наставник узбеков, Эктор Купер, так и не забили, ограничившись 0-0. С Индией же забили уже на 4-й минуте, а к концу первого тайма оформили итоговый счет, 3-0. В итоге уже гарантировано, с учетом регламента, участие в раунде плей-офф.

Статистика личных встреч

Австралийцы выиграли 3 первых очных поединка. И только на прошлом кубке Азии, в 2019-м году, узбеки выстояли на нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество соккеруз, но обе стороны фактически задачи группового этапа решили. Можно выпустить дублером и играть в свое удовольствие, поэтому ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,93).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Далакян в Японии. Сложный соперник и мечта об объединении
Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open
сборная Австралии по футболу сборная Узбекистана по футболу Кубок Азии 2023 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Теннис | 22 января 2024, 13:31 3
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают борьбу на турнире

Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает
Футбол | 23 января 2024, 07:30 0
Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает
Таблица Ла Лиги. Довбик и Ко мчатся за титулом, Лунин с Реалом не отстает

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22.01.2024, 10:01
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 07:25
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Футбол | 22.01.2024, 16:32
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
21.01.2024, 09:19 7
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 9
Футбол
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
Четыре гола украинцев. Жирона разгромила Севилью
21.01.2024, 23:58 77
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем