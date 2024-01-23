23 января на «Халифа» пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором Австралия встретится с Узбекистаном. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Австралия

Команда уникальна: она становилась лучшей в двух разных конференциях. Но секрет прост: соккеруз надоела Океания с ее почти нулевой конкуренцией, и они перебрались в Азию. И там успели стать обладателем регионального Кубка, правда, в 2015-м, когда принимали турнир на своих полях. Но о стабильном классе сборной говорит то, что она продолжила постоянно ездить на чемпионат мира. И в Катаре повторила максимальный свой результат, снова выйдя из группы. Сейчас у Грэма Арнольда, пожалуй, нет звезд уровня Кэхилла или Кьюэлла. Но все равно коллектив котируется достаточно высоко. И новый Кубок Азии он начал солидно, с гроссмейстерских 2-0 против Индии - правда, та продержалась более тайма. А с Сирией все и вовсе свелось к единственному голу Ирвайна.

Узбекистан

Сборная может считаться представителем второго эшелона футбола Азии. Она так и не пробилась ни разу на чемпионаты мира (хотя пару раз шансы были вполне реальными). Но при этом постоянно играет на континентальном кубке, и, начиная с 2004-го, обязательно выходит из группы. Максимальным результатов для белых волков был полуфинал, здесь же, в Катаре, в 2011-м году. А худшим стал крайний кубок, когда все закончилось уже в 1/8. Сейчас собран неплохой состав, но Сирии, с которой работает бывший наставник узбеков, Эктор Купер, так и не забили, ограничившись 0-0. С Индией же забили уже на 4-й минуте, а к концу первого тайма оформили итоговый счет, 3-0. В итоге уже гарантировано, с учетом регламента, участие в раунде плей-офф.

Статистика личных встреч

Австралийцы выиграли 3 первых очных поединка. И только на прошлом кубке Азии, в 2019-м году, узбеки выстояли на нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество соккеруз, но обе стороны фактически задачи группового этапа решили. Можно выпустить дублером и играть в свое удовольствие, поэтому ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,93).