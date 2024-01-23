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Кубок Азии
Сирия
23.01.2024 13:30 – 27 0 : 0
Индия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
23 января 2024, 13:30 | Обновлено 23 января 2024, 13:36
288
0

Сирия – Индия, Австралия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января матчи 3-го тура Кубка Азии

23 января 2024, 13:30 | Обновлено 23 января 2024, 13:36
288
0
Сирия – Индия, Австралия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:

  • 13:30. Сирия – Индия
  • 13:30. Австралия – Узбекистан

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы B

Сирия – Индия, Австралия – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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