22 января на «Нуэво Лос Карменес» пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором «Гранада» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Гранада

Команда достаточно часто поднималась в Ла Лигу. Причем тогда, под руководством Диего Мартинеса Пенаса, с ходу получилось пробиться на евроарену. И даже добрались до плей-офф Лиги Европы. Сейчас картина совершенно иная. Насриды не задержались в Сегунде, наоборот, они даже смогли выиграть дивизион. Но на более высоком уровне, несмотря на постоянные смены тренера, новичок идет в числе худших. Даже странно, что есть кто-то с еще более убогими показателями. Хотя периодически удается наказать кого-то за недооценку: в конце лета обыграли в перестрелке Мальорку, после Нового года - Кадис. Впрочем, после тех 2-0 уже успели снова уступить. Бетис, при всех своих проблемах, усилиями Иско все-таки оформил единственный и, значит, победный гол.

Атлетико

Клуб не зря получил право сыграть этот поединок только в понедельник. За прошедшие пару недель он успел сыграть дважды с Реалом, в разных турнирах и даже в различных частях мира. Сначала были яркий, но в итоге проигранный в полуфинальном раунде Суперкубка поединок: 3-3 в основное время и пара голов от соперника в добавленное. Уже в этот мид-уик снова пришлось зарубиться, уже в формате Копы дель Рей. И это дерби мадриленьо снова затянулось до экстра-тайма, но уже здесь в добавленное время забивали только в ворота Лунина. Теперь нужно добиваться успеха в Ла Лиге, где из-за неожиданно сильных результатов Атлетика и Жироны растет угроза финишировать за пределами квартета лидеров. В крайнем поединке как раз жирондинцам и уступили, пропустив на 91-й от Мартина на 3-4.

Статистика личных встреч

В сезоне 2021/2022 насриды взяли 4 очка с грандом из столицы, но все равно вылетели. В августе Чоло-Тим наконец-то победил 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к хозяевам. Согласимся: мотивированные гости из столицы обязаны побеждать (коэффициент - 1,72).