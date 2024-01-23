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Чемпионат Испании
Гранада
22.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
23 января 2024, 01:15 | Обновлено 23 января 2024, 01:27
22
0

Гранада – Атлетико – 0:1. Гол Мораты. Видео гола и обзор матча

Возвращение команды Симеоне в топ-4

23 января 2024, 01:15 | Обновлено 23 января 2024, 01:27
22
0
Гранада – Атлетико – 0:1. Гол Мораты. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 21 тура испанской Ла Лиги, в котором «Гранада» принимала «Атлетико». Игра окончилась минимальной победой гостей. Голом на 55 минуте отличился форвард «матрасников» Альваро Мората.

Благодаря этой победе «Атлетико» вернулся в зону Лиги чемпионов. «Гранада» продолжает находиться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Испании 21 тур

Гранада – Атлетико – 0:1

Гол: Мората, 55

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Лино, 46), Сауль (Коке, 76), Льоренте (Де Поль, 46), Барриос (Хименес, 80), Гризманн, Мората (Корреа, 76).

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Гранада Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Альваро Мората Гранада - Атлетико видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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