Гранада – Атлетико – 0:1. Гол Мораты. Видео гола и обзор матча

Состоялся матч 21 тура испанской Ла Лиги, в котором «Гранада» принимала «Атлетико». Игра окончилась минимальной победой гостей. Голом на 55 минуте отличился форвард «матрасников» Альваро Мората.

Благодаря этой победе «Атлетико» вернулся в зону Лиги чемпионов. «Гранада» продолжает находиться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Испании 21 тур

Гранада – Атлетико – 0:1

Гол: Мората, 55

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Лино, 46), Сауль (Коке, 76), Льоренте (Де Поль, 46), Барриос (Хименес, 80), Гризманн, Мората (Корреа, 76).