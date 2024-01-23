Гранада – Атлетико – 0:1. Гол Мораты. Видео гола и обзор матча
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Состоялся матч 21 тура испанской Ла Лиги, в котором «Гранада» принимала «Атлетико». Игра окончилась минимальной победой гостей. Голом на 55 минуте отличился форвард «матрасников» Альваро Мората.
Благодаря этой победе «Атлетико» вернулся в зону Лиги чемпионов. «Гранада» продолжает находиться на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Чемпионат Испании 21 тур
Гранада – Атлетико – 0:1
Гол: Мората, 55
«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Лино, 46), Сауль (Коке, 76), Льоренте (Де Поль, 46), Барриос (Хименес, 80), Гризманн, Мората (Корреа, 76).
События матча
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