Гол Мораты принес Атлетико победу в матче с Гранадой

В понедельник, 22 января, состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Гранада» и «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

«Матрасники» минимально торжествовали в этом матче. Автором единственного точного удара в игре стал испанский форвард Альваро Мората, забывший на 55-й минуте.



«Атлетико» благодаря этой победе вернулся в зону Лиги чемпионов и занимает 4 место с 41 баллом, «Гранада» идет предпоследней с 11 очками.

Ла Лига. 21-й тур, 22 января

Гранада – Атлетико 0:1

Гол: Мората, 55.

Гранада: Баталья, Рикард Санчес (Пуэртас, 85), Микель, Мендес, Нева, Гумбау (Мелендо, 80), Вильяр, Руис, Сарагоса (Кальехон, 80), Узуни (Аресо, 67), Бойе.



Атлетико: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Лино, 46), Сауль (Коке, 76), Льоренте (Де Поль, 46), Барриос (Хименес, 80), Гризманн, Мората (Корреа, 76).

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