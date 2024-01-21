В понедельник, 22 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Гранада» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «Гранада» имеет в своем активе 11 очков и идет предпоследней в таблице, а «Атлетико», набрав 38 баллов, занимает пятое место.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ