Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 22:00 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги
В понедельник, 22 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Гранада» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «Гранада» имеет в своем активе 11 очков и идет предпоследней в таблице, а «Атлетико», набрав 38 баллов, занимает пятое место.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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