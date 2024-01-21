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Чемпионат Испании
Гранада
22.01.2024 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 18:25 |
28
0

Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 22:00 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги

21 января 2024, 18:25 |
28
0
Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранада – Атлетико

В понедельник, 22 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Гранада» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «Гранада» имеет в своем активе 11 очков и идет предпоследней в таблице, а «Атлетико», набрав 38 баллов, занимает пятое место.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Гранада – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Гранада Атлетико Мадрид смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футзалу
Источник Sport.ua
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