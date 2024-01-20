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Australian Open
20 января 2024, 22:40 | Обновлено 20 января 2024, 23:14
2759
0

СВИТОЛИНА: Думаю, Носкова будет фавориткой, так что мне особо нечего терять

Первая ракетка Украины провела пресс-конференцию после победы над Голубич на АО 2024

20 января 2024, 22:40 | Обновлено 20 января 2024, 23:14
2759
0
СВИТОЛИНА: Думаю, Носкова будет фавориткой, так что мне особо нечего терять
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 1/16 финала Викторию Голубич (Швейцария, WTA 85) со счетом 6:2, 6:3.

После завершения поединка Свитолина провела пресс-конференцию:

– Элина, молодец. Наступает вторая неделя Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поделитесь с нами своими мыслями о сегодняшнем матче.

– С моей стороны это был хороший матч. Я была рада финишировать в двух сетах. Это приятно, потому что я думала, что предстоящий мне матч продлится несколько часов. Я вообще-то рада, что закончу до 11 вечера.

– Вы – третья украинка, дошедшая до второй недели. Рекорд на Открытом чемпионате Австралии среди украинских девушек. Что это значит для вас?

– Первый рекорд, который мы установили, – это семь украинок в основной сетке, что тоже было потрясающе. Теперь трое из нас пробились во вторую неделю, это здорово.

Я думаю, что мы как бы подталкиваем друг друга. Очень приятно, что мы показываем отличный теннис. Конечно, хотелось бы, чтобы все семь теннисисток сыграли в четвёртом раунде.

Действительно захватывающе. Кроме того, мой фонд сейчас занимается сборной, невероятно иметь такую замечательную команду. Нашему капитану теперь будет непросто выбрать, кто будет играть. Приятно иметь такой большой выбор отличных игроков в хорошей форме. Кубок Билли Джин Кинг будет захватывающим.

– Я думаю, это идеальная первая неделя для вас с точки зрения возможности перейти ко второй неделе, не проводя слишком много времени на корте, быть в некотором роде с полным баком энергии для того, что будет дальше.

– Да, безусловно. Это была действительно изматывающая неделя в Новой Зеландии, хотя она прошла неплохо, и мы вышли в финал. Физически мне было очень тяжело в финале. Ничего не осталось. То, что я выиграла первый сет, это было чудо, если честно.

Да, я рада, что не потратила слишком много сил на первые три раунда. Играла очень хорошо, хорошо двигалась. Довольна теннисом, который я показываю здесь, в Мельбурне. С нетерпением жду четвертого раунда.

– Вспоминаем прошлый год на Ролан Гаррос и Уимблдоне, там было много не ажиотажа, а эмоций, понимания, что можно сделать по возвращении. Ощущался ли для вас Открытый чемпионат Австралии более нормальным с точки зрения турнира Grand Slam?

– Я бы сказала, все было совсем по-другому. Когда я возвращалась, на Ролан Гаррос, Уимблдоне происходило много всего. Каждый матч был большой борьбой. Мол, я, наверное, не была фавориткой в тех матчах, потому что, возвращаясь, никто не знает, чего ожидать.

Но теперь я думаю, что все больше людей ожидают, что я буду той же старой Элиной, которая делает вторую неделю. Я думаю также и о своей игре, поскольку я довольно уверенно выигрываю матчи. Думаю, люди сейчас ожидают, что на второй неделе мне будет легче.

Это как смесь всего. В конце концов, я действительно сосредоточена на каждом матче. Я сосредоточена на своей игре. Я довольна тем, как я бью по мячу.

Просто для меня еще один вызов, еще одна возможность далеко пройти на Grand Slam. Посмотрим. У меня теперь немного другие взгляды и все такое. Что касается меня, я просто использую любую возможность, чтобы показать свою лучшую игру.

– Заглядывая в будущее перед игрой с Линдой Носковой в следующем раунде, что вы думаете о том, чего она сможет добиться после такого результата, нокаутировав Игу?

– Да, для нее это, конечно, отличный результат. Я видела немного их матч, прежде чем дождаться своего.

Я считаю, что она очень хорошо отбивала мяч. В конце концов, чтобы победить кого-то вроде Иги на турнире Большого шлема, нужно приложить немало усилий. Она отличный игрок. Как я сказала в своем интервью на корте, я помню, когда начинала свое возвращение, я играла в Португалии, и она тоже была там. Сейчас мы играем в четвертом раунде турнира Большого шлема, здорово видеть, как мы прогрессируем, показываем хороший теннис. Я думаю, она тоже восстанавливалась после травмы или что-то в этом роде.

Это будет хороший матч, еще один вызов для меня. Она молодой игрок, но победа над первой ракеткой мира оказывает на нее большее давление. Я чувствую, что она будет фавориткой, так что мне терять особо нечего. Для меня это просто еще одна возможность сыграть четвертый раунд. Я с нетерпением жду этого. Теперь постараюсь восстановиться и быть готовой к этому, – сказала Элина.

В 1/8 финала Australian Open Свитолина сыграет против Линды Носковой (Чехия, WTA 50), которая в 3-м раунде АО 2024 выбила первую ракетку мира Игу Свентек.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Виктория Голубич

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Элина Свитолина Виктория Голубич пресс-конференция Australian Open 2024 Линда Носкова
Источник ASAP text
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