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  4. Элина СВИТОЛИНА: «С Носковой будет большая битва»
Australian Open
20 января 2024, 14:35 |
1278
0

Элина СВИТОЛИНА: «С Носковой будет большая битва»

Украинская теннисистка – о выходе в четвертый раунд Australian Open 2024

20 января 2024, 14:35 |
1278
0
Элина СВИТОЛИНА: «С Носковой будет большая битва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, где она сыграет против чешки Линды Носковой. В третьем раунде украинка переиграла Викторию Голубич из Швейцарии.

– Как вы оцените сегодняшнее выступление?
– Это был хороший матч в моем исполнении. Я очень рада впервые сыграть в рамках вечерней сессии в этом году. К счастью, парни передо мной справились быстро. Я немного боялась, что буду играть уже глубокой ночью. Очень рада, что смогла завершить поединок в двух сетах, показав хороший уровень тенниса.

– Ваша дочь Скай вместе с вами приехала на турнир. Она не смогла попасть на US Open и на Уимблдон, но сейчас она в Австралии. Гаэль тоже здесь, кто сейчас меняет ей подгузники?
– Я пока еще продолжаю борьбу на турнире, поэтому пришел его черед позаботиться о нашей дочке (смеется - прим.). Очень приятно быть здесь всей семьей, мы не брали Скай на US Open, это была такая долгая дорога. Но решили взять в Австралию, хотя полет был очень-очень длинным. Ей очень понравился Мельбурн, а также Новая Зеландия. Это прекрасное место для нее, чтобы провести время в парках, во время длинных прогулок вместе с бабушкой.

– Насколько большую роль в спорте отыгрывает семья и тренер?
– Когда я вернулась после декрета, все случилось молниеносно. Я не ожидала, что такие хорошие результаты придут так быстро. Невероятно вернуться в тур и играть столь потрясающие турниры перед таким количеством болельщиков. Это то, чего мне не хватало. Теперь стараюсь наслаждаться подобными моментами.

– Знаете, с кем дальше будете играть?
– Да, я видела, что Линда Носкова имела матчбол в поединке с Игой Свёнтек. Вероятно, она победила.

– Первая ракетка мира Ига Свёнтек выбыла. Вы сыграете против 19-летней чешки Линды Носковой. Какие мысли по поводу предстоящего матча?
– Она обыграла Игу на мейджоре, это невероятное достижение. Уверена, будет большая битва. Помню, когда я начинала свое возвращение, мы играли на одном турнире в Португалии (100-тысячник в Оэйраше, обе проиграли в первом круге - прим.). И вот мы здесь, будем вместе играть в четвертом раунде Australian Open. Это будет захватывающий матч и большой вызов для меня.

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Источник Sport.ua
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