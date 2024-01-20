Киченок и Гонсалес выбыли из микста на Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и аргентинец Максимо Гонсалес должны были сыграть против дуэта ​Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Бопанна (Индия), но те снялись. В итоге Киченок и Гонсалесу пришлось сразится против Яны Сизиковой и Джейми Маррея (Великобритания).

Australian Open. Первый круг микста

Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Яна Сизикова / Джейми Маррей – 2:6, 2:6

Отметим, что Надежда Киченок также завершила борьбу и в женском парном разряде.