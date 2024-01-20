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Australian Open
20 января 2024, 08:20 | Обновлено 20 января 2024, 08:32
164
0

Киченок и Гонсалес выбыли из микста на Australian Open

Надежда и Максимо не смогли выиграть ни одного матча

20 января 2024, 08:20 | Обновлено 20 января 2024, 08:32
164
0
Киченок и Гонсалес выбыли из микста на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и аргентинец Максимо Гонсалес должны были сыграть против дуэта ​Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Бопанна (Индия), но те снялись. В итоге Киченок и Гонсалесу пришлось сразится против Яны Сизиковой и Джейми Маррея (Великобритания).

Australian Open. Первый круг микста
Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Яна Сизикова / Джейми Маррей – 2:6, 2:6

Отметим, что Надежда Киченок также завершила борьбу и в женском парном разряде.

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Надежда Киченок Максимо Гонсалес смотреть онлайн Australian Open 2024 Яна Сизикова Джейми Маррей
Источник Sport.ua
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