Киченок и Коллинс проиграли в первом раунде парного разряда Australian Open
Надежда и Даниэль выиграли первый сет у «нейтрального» дуэта, но все же уступили
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка и Даниэль Коллинс из США проиграли «нейтральному» дуэту Элина Аванесян / Ирина Шиманович.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович – 6:2, 4:6, 1:6
У Аванесян и Шиманович следующими соперницами будут Кристина Букша и Александра Панова.
Ранее Коллинс заявила, что это ее последний сезон в карьере.
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