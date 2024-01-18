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Australian Open
18 января 2024, 11:33 | Обновлено 18 января 2024, 11:59
390
2

Киченок и Коллинс проиграли в первом раунде парного разряда Australian Open

Надежда и Даниэль выиграли первый сет у «нейтрального» дуэта, но все же уступили

18 января 2024, 11:33 | Обновлено 18 января 2024, 11:59
390
2
Киченок и Коллинс проиграли в первом раунде парного разряда Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Даниэль Коллинс из США проиграли «нейтральному» дуэту Элина Аванесян / Ирина Шиманович.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович – 6:2, 4:6, 1:6

У Аванесян и Шиманович следующими соперницами будут Кристина Букша и Александра Панова.

Ранее Коллинс заявила, что это ее последний сезон в карьере.

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Надежда Киченок Ирина Шиманович Даниэль Коллинс Элина Аванесян Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Мабуть те, чого і варто було побоюватися: Коллінз не встигла відновитися, в тому числі психологічно.
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Андрей Залищук
звіздец...значить Костюк має помститися
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