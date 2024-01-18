Киченок и Коллинс проиграли в первом раунде парного разряда Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Даниэль Коллинс из США проиграли «нейтральному» дуэту Элина Аванесян / Ирина Шиманович.

Australian Open. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович – 6:2, 4:6, 1:6

У Аванесян и Шиманович следующими соперницами будут Кристина Букша и Александра Панова.

Ранее Коллинс заявила, что это ее последний сезон в карьере.