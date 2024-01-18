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Australian Open
18 января 2024, 08:24 |
1957
0

Экс-7-я ракетка анонсировала завершения карьеры после поражения от Свентек

Даниэль Коллинс завершила выступления на Australian Open 2024, уступив Иге

18 января 2024, 08:24 |
1957
0
Экс-7-я ракетка анонсировала завершения карьеры после поражения от Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

В ночь на 18 января состоялся матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между Игой Свентек (Польша, WTA 1) и Даниэль Коллинс (США, WTA 62).

Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Иги. После завершения встречи 30-летняя Коллинс провела пресс-конференцию, на которой анонсировала завершение карьеры:

«Я считаю, что у меня была очень хорошая карьера. Конечно, в ней были и взлеты, и падения. Я думаю, что путешествия и некоторые моменты за пределами корта в плане расписания и всего остального – делают теннис очень тяжелым видом спорта.

У меня есть и другие цели, которых я хотела бы достичь в своей жизни вне тенниса, и я хотела бы иметь возможность и время, чтобы их осуществить. Очевидно, что дети для меня – большой приоритет.

Это будет мой последний сезон. Не знаю точно когда завершу карьеру, но это будет мой последний сезон, и я очень жду дальнейших соревнований», – сказала Коллинс.

В 2022 году Даниэль обыграла Свентек в полуфинале Аus Open и вышла в финале, где уступила Эшли Барти. Наивысшая позиция Коллинс в рейтинге WTA – седьмая. За карьеру американка выиграла 2 титула WTA и заработала 6.7 миллионов долларов.

Видеообзор матча Ига Свентек – Даниэль Коллинс

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Даниэль Коллинс Ига Свёнтек Australian Open 2024 завершение карьеры
Источник ASAP text
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