Киченок / Гонсалес – Бабош / Бопанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и аргентинец Максимо Гонсалес сыграют против дуэта ​Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Бопанна (Индия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №13 после матча Алис / Маннарино – Леммонс / Вироу. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

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Победители матча в следующем раунде сразятся против шестого сеяного тандема Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс.

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