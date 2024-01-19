Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Гонсалес – Бабош / Бопанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2024, 19:58 |
81
0

Киченок / Гонсалес – Бабош / Бопанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста Australian Open

19 января 2024, 19:58 |
81
0
Киченок / Гонсалес – Бабош / Бопанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

20 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и аргентинец Максимо Гонсалес сыграют против дуэта ​Тимеа Бабош (Венгрия) / Рохан Бопанна (Индия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №13 после матча Алис / Маннарино – Леммонс / Вироу. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители матча в следующем раунде сразятся против шестого сеяного тандема Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк / Кава – Корпач / Лешемья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Начал пить текилу». 35-летний француз признался, почему стал лучше играть
Должна сделать! Известны шансы Свитолиной в игре с Голубич на Aus Open
смотреть онлайн Australian Open 2024 Надежда Киченок Максимо Гонсалес Тимеа Бабош Рохан Бопанна
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Теннис | 19 января 2024, 12:02 12
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»

Украинская теннисистка – о представителях стран-агрессоров на Australian Open

Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open
Теннис | 19 января 2024, 12:22 28
Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open
Еще одна «нейтралка». Известна следующая соперница Костюк на Aus Open

Мария Тимофеева неожиданно выбила из борьбы 10-ю сеяную

Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Бокс | 18.01.2024, 19:22
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 19.01.2024, 14:38
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 19.01.2024, 18:55
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
18.01.2024, 13:11 47
Теннис
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 6
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
17.01.2024, 19:46 17
Футбол
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
18.01.2024, 04:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем