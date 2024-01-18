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Суперкубок Италии
Наполи
18.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Фиорентина
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Италия
18 января 2024, 23:01 | Обновлено 18 января 2024, 23:38
267
0

Чемпион просыпается. Наполи прошел в финал Суперкубка Италии

В полуфинале команда Вальтера Маццарри одолела финалиста Кубка Италии – «Фиорентину»

18 января 2024, 23:01 | Обновлено 18 января 2024, 23:38
267
0
Чемпион просыпается. Наполи прошел в финал Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время итальянцы, как и остальные страны футбольной Европы, играли Суперкубок где-то в начале сезона и всех все устраивало. Но кто-то когда-то попробовал сыграть этот турнир прямо посреди зимы, и после этого началась уже совсем другая история. В последствии представители Апеннинского полуострова долгое время разыгрывали этот трофей между обладателями чемпионского титула и победителями Кубка страны, что также является вполне привычным форматом.

Однако на горизонте внезапно появились испанцы со своим турниром в «формате четырех», а когда они еще и получили деньги от Саудовской Аравии за релокацию одного из своих внутренних соревнований, то итальянское сердце просто не выдержало. Итак, имеем, что Суперкубок Италии теперь также разыгрывают чемпион, обладатель Кубка, финалист кубового турнира и второй коллектив прошлого сезона Серии A и это торжественное событие так же происходит на Ближнем Востоке. И так будет продолжаться еще как минимум несколько лет.

На этот раз действующий чемпион, неаполитанский «Наполи», в полуфинале играл против «Фиорентины», которой немного не хватило удачи для добычи национального Кубка. Однако в текущей кампании «лилии» уже не могли считаться аутсайдерами в этой паре, потому что с тем, как играют «Партенопеи» с начала сезона, статуса фаворитов они точно не получают. Команда Вальтера Маццарри как будто не останавливалась в своем крутом пике, и на этот раз от нее мы увидели не совсем присущую схему с тремя центральными защитниками, что было похоже на последний козырь в рукаве.

На чем мы с самого начала фиксировали внимание, так это на отсутствии ажиотажа на трибунах. Тишина и спокойствие при небольшом количестве фанатов были словно приговором для уровня заинтересованности в этой игре со стороны независимых болельщиков. Да и сами команды вряд ли в чрезвычайно низком темпе могли претендовать на то, чтобы на них мгновенно начали обращать внимание.

У «Фиорентины» впереди вообще ничего конкретного не получалось почти до наступления перерыва, а у «Наполи» был один интересный момент с дальним выстрелом Политано, после которого Терраччано перевел мяч над перекладиной, и, собственно, забитый мяч Джованни Симеоне. Сын главного тренера мадридского «Атлетико», которому еще нужно было провести позднее кубковое дерби против «Реала» в этот вечер, воспользовался передачей Жезуса на правый фланг штрафной на 22 минуте и переиграл вратаря с острого угла.

После этого долгое время мы провели лишь с послевкусием ответного момента гостей, когда из офсайда Бонавентура завершал отскок на правом углу вратарской прострелом на Бельтрана, а тот забивал в пустые ворота. Этот эпизод у «Фиорентины» возник благодаря удачному розыгрышу стандарта, что было едва ли не единственной надеждой «фиолетовых» в первом тайме, потому что с игры они банально не приближались к чужим владениям.

Эту пагубную тенденцию пытался исправить перед наступлением перерыва Иконе самостоятельно, и если с зарабатыванием пенальти за неуклюжий фол Руи на правом фланге штрафной у него все удалось, то с реализацией одиннадцатиметрового возникли проблемы. Нападающий просто пробил над воротами, хотя вратарь уже завалился в угол до момента его удара. И зачем только самостоятельно было пытаться решить судьбу эпизода?

Как оказалось впоследствии, этот момент «Фиорентины» был ключевым для определения победителя. Во втором тайме гости полностью переиграли соперников по атакующим действиям и статистическим показателям, но какой они имеют смысл, если не влияют на состояние счета на табло? У «Наполи» долгое время моментов вообще не было, но затем, уже под занавес игры, на поле появился свежий игрок ротации Дзербин и поставил жирную точку в этой дуэли.

Сначала Алессио ценой удара головой о дальнюю штангу завершил сброс головой от Ди Лоренцо перед вратарской подачи углового с правого фланга, а затем с правого края атаки самостоятельно завершил быструю передачу на обострение. Были ли подобные ситуации у «Фиорентины» во втором тайме? Нет, потому что соперники играли более компактно, поэтому оставалось только наблюдать за формированием неприличного счета.

Финальный свисток главного арбитра Федерико Ла Пенны из Рима отправил в решающий матч за Суперкубок Италии-2024 неаполитанский «Наполи», тогда как для «Фиорентины» кратковременный турнир подошел к концу. В финале команда Вальтера Маццарри будет играть против победителя пары «Интер» – «Лацио».

Суперкубок Италии. Полуфинал.

«Наполи» – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 87

На 45-й минуте Жонатан Иконе («Фиорентина») не забил пенальти (промах).

Предупреждения: Бираги, 51

«Наполи»: Голлини – Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо – Руи (Эстигор, 72), Лоботка, Каюсте (Гаэтано, 77), Маццокки (Дзербин, 81) – Кварацхелия (Зелински, 72), Симеоне, Политано (Линдстрем, 72).

«Фиорентина»: Терраччано – Кайоде, Кварта (Барак, 88), Миленкович, Бираги (Паризи, 68) – Дункан, Артур, Бонавентура (Фараони, 88) – Иконе (Нзола, 56), Бельтран, Брекало (Соттиль, 57).

Арбитр: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 8 (4) – 16 (1)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 3 – 3.

НАПОЛИ – ФИОРЕНТИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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