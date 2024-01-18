18 января на «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором «Наполи» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда - действующий чемпион страны. Вот только параллельно с обретением долгожданного скудетто стало известно, что пост оставляет Спаллетти. Лучано видел, как сдали его подопечные во втором круге триумфального в целом сезона и решил уйти на пике славы. Его преемник, Руди Гарсия, был уволен в середине осени - Де Лаурентиса разочаровывали текущие результаты. Вот только при Мадзарри стало еще хуже. Команда разве что в плей-офф Лиги чемпионов пробилась, но и там во многом сказался результат в группе в целом, во многом обеспеченный при французе. Вот 0:4 в кубке с Фрозиноне случились уже при Вальтере. Как и ряд неудач в Кальчо, еще и в сочетании с разборками в раздевалке - чего стоит скандал между Осимхеном и агентом Хвичи. В итоге даже у Салернитаны дома в прошлом туре выиграли за счет позднего гола Ррахмани.

Фиорентина

Клуб на фоне своего следующего соперника выглядит эталоном стабильности и спокойствия. Правда, и результаты скромнее, пусть даже прогресс при Итальяно несомненен. С Винченцо дважды получилось квалифицироваться в Лигу конференций. В 2023-м там итальянцы дошли до финала, да и сейчас без проблем преодолели групповой этап. Удачно складываются выступления в кубке страны. Прошлый розыгрыш закончился проигранным финалом, сейчас уже успели в 1/4 выбить по пенальти Болонью. И, главное, скуадра виола наконец-то претендует на 4-е, лигочемпионовское место в Серии А. Правда, в январе полоса побед вдруг прервалась 0:1 с Сассуоло. Да и с Удинезе дома только в концовке вырвали хотя бы ничью 2:2.

Статистика личных встреч

Наполи выиграл только 1 очный поединок из 5 последних, в мае прошлого года. Но в октябре фиалки оформили 3:1 в Неаполе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару примерно равной по силам. Скучно тут не будет - ждем обе забьют (коэффициент - 1,77).