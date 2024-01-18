В четверг, 18-го января, состоится поединок полуфинального поединка Суперкубка Италии, в котором сразятся неаполитанский «Наполи» и флорентийская «Фиорентина». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле «Стадиона университета короля Сауда», начало в 21:00.

Действующий чемпион Италии очевидно, каким образом попал в новый формат розыгрыша Суперкубка страны, а вот для финалиста Кубка этот опыт будет дебютным. Но «Наполи» сейчас не то, что напоминает команду з «золотыми» медалями на шеях футболистов, а вообще не выглядит как целостный коллектив, поэтому фаворита у этой пары фактически нет. «Фиорентина» в хорошем тонусе и очень голодна к большим успехам, а вот «южан» уже и трансферное окно, скорее всего, не реанимирует. В первом круге чемпионата 1:3 на своем поле они уже получили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина», за которой можно следить в украинской версии сайта.