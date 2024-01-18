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Суперкубок Италии
Наполи
18.01.2024 21:00 - : -
Фиорентина
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Италия
18 января 2024, 02:03 | Обновлено 18 января 2024, 02:18
10
0

Наполи – Фиорентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Италии

18 января 2024, 02:03 | Обновлено 18 января 2024, 02:18
10
0
Наполи – Фиорентина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18-го января, состоится поединок полуфинального поединка Суперкубка Италии, в котором сразятся неаполитанский «Наполи» и флорентийская «Фиорентина». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле «Стадиона университета короля Сауда», начало в 21:00.

Действующий чемпион Италии очевидно, каким образом попал в новый формат розыгрыша Суперкубка страны, а вот для финалиста Кубка этот опыт будет дебютным. Но «Наполи» сейчас не то, что напоминает команду з «золотыми» медалями на шеях футболистов, а вообще не выглядит как целостный коллектив, поэтому фаворита у этой пары фактически нет. «Фиорентина» в хорошем тонусе и очень голодна к большим успехам, а вот «южан» уже и трансферное окно, скорее всего, не реанимирует. В первом круге чемпионата 1:3 на своем поле они уже получили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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