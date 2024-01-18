Суперкубок Италии
18.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Италия18 января 2024, 23:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:02
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Наполи – Фиорентина – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча за Суперкубок Италии
18 января 2024, 23:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:02
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18 января на Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд) прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Наполи отгрузил три мяча в ворота Фиорентины. Дубль оформил Алессио Дзербин.
В другом полуфинале сыграют Интер и Лацио (19 января).
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Суперкубок Италии. Полуфинал.
18 января, Саудовская Аравия
Наполи – Фиорентина – 3:0
Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Симеоне, 22 мин.
ГОЛ! 2:0. Дзербин, 84 мин.
ГОЛ! 3:0. Дзербин, 86 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Дзербин (Наполи).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Дзербин (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
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