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Суперкубок Италии
Наполи
18.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2024, 23:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:02
159
0

Наполи – Фиорентина – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча за Суперкубок Италии

18 января 2024, 23:23 | Обновлено 19 января 2024, 01:02
159
0
Наполи – Фиорентина – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд) прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Наполи отгрузил три мяча в ворота Фиорентины. Дубль оформил Алессио Дзербин.

В другом полуфинале сыграют Интер и Лацио (19 января).

Суперкубок Италии. Полуфинал.

18 января, Саудовская Аравия

Наполи – Фиорентина – 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Симеоне, 22 мин.

ГОЛ! 2:0. Дзербин, 84 мин.

ГОЛ! 3:0. Дзербин, 86 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Дзербин (Наполи).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Дзербин (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
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Источник Sport.ua
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