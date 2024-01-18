Молчанов / Чачич – Додиг / Крайчек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинский теннисист Денис Молчанов продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде украинец и Никола Чачич из Сербии сыграют против первого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США). Поединок состоится 3-м запуском на корте №6 после матча Кравчик / Сибахара – Богдан / Масарова. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен.

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