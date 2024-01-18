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Australian Open
18 января 2024, 21:29 |
19
0

Молчанов / Чачич – Додиг / Крайчек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open

18 января 2024, 21:29 |
19
0
Молчанов / Чачич – Додиг / Крайчек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Денис Молчанов

19 января украинский теннисист Денис Молчанов продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде украинец и Никола Чачич из Сербии сыграют против первого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США). Поединок состоится 3-м запуском на корте №6 после матча Кравчик / Сибахара – Богдан / Масарова. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Симоне Болелли / Андреа Вавассори – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен.

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Денис Молчанов смотреть онлайн Никола Чачич Australian Open 2024 Иван Додиг Остин Крайчек
Источник Sport.ua
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