Экс-полузащитник Днепра-1 и Миная покинул Металлург

Как стало известно Sport.ua, вслед за защитником Сергеем Палюхом, об уходе которого из «Металлурга» сообщалось накануне, трудовые отношения с запорожским клубом завершил атакующий полузащитник Александр Снижко. Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до 30 июня 2024 года.

27-летний Снижко в нынешнем сезоне провел за «Металлург» 11 матчей в Первой лиге и 1 — в Кубке Украины. Ранее воспитанник криворожского футбола поиграл, среди прочего, за «Буковину», «Днепр-1», «Минай» и ЛНЗ.

Напомним, ранее Палюх и Снижко были выставлены «Металлургом» на трансфер. К слову, информация о том, что первый из них может продолжить карьеру в Черновцах, не подтвердилась: у защитника другие планы.

«Металлург» в весенней части сезона сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги. Пока он лидирует там с 25 очками.

Как известно, с января муниципальному клубу значительно сократили бюджет. После этого команду покинули ее многолетний капитан защитник Владимир Полевой, ключевой полузащитник Дмитрий Крапивной, защитник Сергей Палюх, а теперь еще один стержневой хавбек, Александр Снижко. Помимо этого, на трансфер выставлены защитники Сергей Корнийчук и Александр Николишин.

Ранее стало известно, где «Металлург» может проводить домашние матчи вместо Умани.

Сейчас «Металлург» ищет инвестора в надежде сохранить свою резервную команду во Второй лиге.