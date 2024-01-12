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  4. Владимир ПОЛЕВОЙ: Окончание карьеры? Ещё не решил
Украина. Первая лига
12 января 2024, 15:45 |
145
0

Владимир ПОЛЕВОЙ: Окончание карьеры? Ещё не решил

38-летний футболист завершил выступления в запорожском «Металлурге»

12 января 2024, 15:45 |
145
0
Владимир ПОЛЕВОЙ: Окончание карьеры? Ещё не решил
ФК Металлург. Владимир Полевой

Защитник Владимир Полевой покинул «Металлург», которому с нового года существенно был урезан клубный бюджет.

Sport.ua связался с 38-летним футболистом и спросил его о профессиональных планах – планирует ли он продолжать играть или склоняется к завершению активной карьеры.

– Еще думаю. Пока не принял окончательное решение, – ответил Полевой.

– Если откровенно, досрочный уход из «Металлурга» связан исключительно с урезанием бюджета?

– Не только.

В нынешнем сезоне Первой лиги Владимир Полевой провел 8 матчей. При этом после 17 сентября капитан «Металлурга» появился на поле лишь однажды, и то всего на 3 минуты во встрече c «Полтавой», хотя в заявку на матчи он исправно попадал.

Ранее воспитанник запорожского фубола выступал также за киевский «Арсенал», донецкий «Металлург», «Днепр», «Волынь» и «Днепр-1». Всего на профессиональном уровне Полевой провел 520 матчей и забил 17 мячей.

В 2010 году защитник сыграл 5 матчей за сборную Украины, которую тогда тренировал Мирон Маркевич.

Минувшим летом Владимир Полевой продлил контракт с запорожским клубом до 30 июня 2024 года. Сегодня официально стало известно о его расторжении.

«Металлург» по итогам осенней части сезона не сумел пробиться в «чемпионскую группу» Первой лиги, набрав 25 очков. Весной команда стартует в статусе лидера группы «Выбывание».

Ранее стало известно, где «Металлург» может проводить домашние матчи вместо Умани.

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Владимир Полевой Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд свободный агент завершение карьеры
Источник Sport.ua
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