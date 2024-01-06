Стало відомо, де Металург може проводити домашні матчі замість Умані

Из-за сокращения бюджета запорожский клуб вряд ли сможет и в дальнейшем принимать соперников в Умани.

Корреспондент Sport.ua связался с главным тренером «Металлурга» Владимиром Микитиным и спросил, какой город или село может стать альтернативой Умани в весенней части сезона. Вероятность того, что запорожская команда и в дальнейшем будет базироваться в Черкасской области, совсем небольшая.

«Будем разговаривать об этом. Еще держим в голове Горишние Плавни. Где примут, там и будем играть», – ответил Микитин.

Напомним, также стало известно, что «Металлург-2» досрочно снимется с чемпионата Второй лиги, где пока занимает 10-е место с 16 очками.

Сейчас «Металлург» занимает первое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.