Стало відомо, де Металург може проводити домашні матчі замість Умані
Запорожскую команду ждет переезд
Из-за сокращения бюджета запорожский клуб вряд ли сможет и в дальнейшем принимать соперников в Умани.
Корреспондент Sport.ua связался с главным тренером «Металлурга» Владимиром Микитиным и спросил, какой город или село может стать альтернативой Умани в весенней части сезона. Вероятность того, что запорожская команда и в дальнейшем будет базироваться в Черкасской области, совсем небольшая.
«Будем разговаривать об этом. Еще держим в голове Горишние Плавни. Где примут, там и будем играть», – ответил Микитин.
Напомним, также стало известно, что «Металлург-2» досрочно снимется с чемпионата Второй лиги, где пока занимает 10-е место с 16 очками.
Сейчас «Металлург» занимает первое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.
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