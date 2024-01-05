Металлург-2 может досрочно сняться с чемпионата Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, бюджет муниципального ФК «Металлург» (Запорожье), выступающего в Первой лиге, в 2024 году снизится.

По информации нашего источника, это прежде всего может негативно повлиять на существование второлигового «Металлурга-2», которому из-за отсутствия средств, скорее всего, трудно будет избежать снятия с всеукраинского первенства.

Также предполагается и сокращение тренеров в клубной Академии.

Пока «Металлург-2» занимает десятое место во Второй лиге, набрав 16 очков.