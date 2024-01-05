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Украина. Вторая лига
05 января 2024, 18:51 |
380
0

Металлург-2 может досрочно сняться с чемпионата Второй лиги

У клуба возникли финансовые трудности

05 января 2024, 18:51 |
380
0
Металлург-2 может досрочно сняться с чемпионата Второй лиги
ФК Металлург Запорожье

Как стало известно Sport.ua, бюджет муниципального ФК «Металлург» (Запорожье), выступающего в Первой лиге, в 2024 году снизится.

По информации нашего источника, это прежде всего может негативно повлиять на существование второлигового «Металлурга-2», которому из-за отсутствия средств, скорее всего, трудно будет избежать снятия с всеукраинского первенства.

Также предполагается и сокращение тренеров в клубной Академии.

Пока «Металлург-2» занимает десятое место во Второй лиге, набрав 16 очков.

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Металлург-2 Запорожье Вторая лига Украины снятие с чемпионата Металлург Запорожье Первая лига Украины бюджет инсайд
Источник Sport.ua
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