Металлург больше не сможет принимать соперников в Умани

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Металлурга» начнут подготовку к весенней части сезона 24 января в Запорожье.

По информации нашего источника, в начале февраля запорожцы примут участие в традиционном всеукраинском турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского в Полтавской области.

К двум подопечным Владимира Микитина проявляют интерес более состоятельные команды и если удастся их продать, то в марте «металлурги» смогут провести этап подготовки вне Запорожья, где нет возможности тренироваться на травяных полях.

Поскольку бюджет ФК на 2024 год существенно уменьшился, то все идет к тому, что «Металлург» не сможет базироваться и принимать соперников в весенней части сезона в Умани, как это было прошлой осенью.

Пока что «Металург» занимает первое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.