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  4. КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»
Украина. Вторая лига
12 января 2024, 20:06 | Обновлено 12 января 2024, 20:09
332
2

КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»

ПФЛ готова взять на себя некоторые расходы клуба

12 января 2024, 20:06 | Обновлено 12 января 2024, 20:09
332
2
КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»
ПФЛ. Александр Каденко

Резкое уменьшение бюджета муниципального ФК «Металлург» (Запорожье) на 2024 год может привести к тому, что второлиговый «Металлург-2» досрочно сойдет с дистанции.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с функционированием второй клубной команды запорожцев:

«Ситуация сложная, но не критическая. На следующей неделе буду общаться с клубным руководством «Металлурга», чтобы определиться с путями сохранения резервной команды. Знаю, что в Запорожье ищут инвестора, важно, что «Металлургу» не грозят кадровые проблемы благодаря продуктивной работе клубной Академии. Мы, со своей стороны, готовы позаботиться, чтобы «Металлург-2» имел льготы в аренде стадионов при проведении домашних матчей. Главное, чтобы все были заинтересованы в спасении второй клубной команды».

Пока «Металлург-2» занимает десятое место во Второй лиге, набрав 16 очков.

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Александр Каденко Металлург Запорожье Вторая лига Украины Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Шевченко
У нас тут не кацапстан, і не потрібно під час війни спонсувати футболістів з бюджету взагалі. Бо ви забираєте гроші у пенсіонерів ,вчителів, лікарів , військових і даєте їх футболістам...а воно потом верещить "я вне палитики", "мне нада семью кармить" і їде на расею.
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+1
ulefka
Які металурги??які другі команди????Нема грошей ДОПОБАЧЕННЯ!!!чим вас бомжів менше тим краще!Взагалі залишити 10 команд!Які мають стійкі фінансові можливості!Інших видалити!
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+1
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