КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»

Резкое уменьшение бюджета муниципального ФК «Металлург» (Запорожье) на 2024 год может привести к тому, что второлиговый «Металлург-2» досрочно сойдет с дистанции.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с функционированием второй клубной команды запорожцев:

«Ситуация сложная, но не критическая. На следующей неделе буду общаться с клубным руководством «Металлурга», чтобы определиться с путями сохранения резервной команды. Знаю, что в Запорожье ищут инвестора, важно, что «Металлургу» не грозят кадровые проблемы благодаря продуктивной работе клубной Академии. Мы, со своей стороны, готовы позаботиться, чтобы «Металлург-2» имел льготы в аренде стадионов при проведении домашних матчей. Главное, чтобы все были заинтересованы в спасении второй клубной команды».

Пока «Металлург-2» занимает десятое место во Второй лиге, набрав 16 очков.